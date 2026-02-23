我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LG雙子啦啦隊長車榮玹（右）與樂天巨人副隊長朴淡備（左）昨日在沖繩會合。（圖／翻攝自車榮玹IG@chacha721）

李珠珢IG親回粉絲提問 東京巨蛋行程劃下句點

車榮玹（LG雙子）、李今珠（KT巫師）、朴淡備（樂天巨人、洋基工程），第4名目前尚未確認，但據傳是徐賢淑（斗山熊、桃園雲豹）

不過最終正式成員還是以韓國公布名單為主

▲KBO斗山熊隊長、桃園雲豹韓籍女神徐賢淑據傳也在此次名單中。（圖／翻攝自電豹女IG@leopardgirls_official）

韓國啦啦隊沖繩集訓備戰 朴淡備人氣再飆升

▲CT Amaze全員36人一字排開，場面十分壯觀。（圖／記者葉政勳攝）

▲朴淡備（左）、車榮玹（右）今日身穿韓國隊球衣應援。（圖／翻攝自車榮玹IG@chacha721）

2026年World Baseball Classic（WBC）經典賽將於3月初在東京巨蛋點燃戰火，除了中華隊備戰動向受矚目，場邊啦啦隊陣容同樣成為球迷熱議焦點，尤其憑藉「三振舞」在台灣爆紅的李珠珢，是否會再度代表韓國站上東京巨蛋，一直是粉絲最關心的話題，不過她近日親自透過社群回應，確認不會出席3月6日賽事，也讓本屆韓國應援團名單出現明顯變動。消息人士向《NOWNEWS今日新聞》記者透露，目前韓國啦啦隊已經相繼前往日本沖繩集訓，而車榮玹也率先在昨（22）日曬出與朴淡備在沖繩的合體，讓不少粉絲與球迷驚訝不已。李珠珢近期在IG會員專區回答粉絲問題時，針對是否會出席東京巨蛋的WBC經典賽，她明確表示不會現身，她也補充今年的首場應援希望安排在台灣，並透露會與其他姐姐們準備新的舞台內容，由於她去年同時效力於Fubon Angels與韓職LG Twins，雙邊行程安排原本就相當緊湊，此番回應也被外界解讀為優先將重心放在台灣市場。據悉，已經有韓國球迷得知李珠珢不會前往東京巨蛋應援，已經在拋售機加酒及門票。根據知情人士向記者透露，今年韓國國家隊啦啦隊已陸續前往日本沖繩進行集訓，名單幾乎全面換血，去年曾在東京巨蛋應援的成員中，僅LG雙子啦啦隊隊長車榮玹續留，其餘人選則重新調整。最新曝光陣容為，都是台灣球迷所熟知的啦啦隊成員，值得注意的是，新入列的朴淡備去年底加入台灣職籃洋基工程啦啦隊，原本在台灣就十分火熱的人氣再度攀升，此次與車榮玹在沖繩合體備戰，也讓粉絲關注度直線上升。韓國應援團提前赴沖繩進行舞蹈排練與動線演練，力求在東京巨蛋呈現整齊劃一的視覺效果，雖然李珠珢缺席東京場次略顯遺憾，但全新陣容仍展現出高規格備戰態勢，顯示韓國對國際賽事場邊文化的重視程度。本屆WBC除了場上競技實力較勁，場邊應援文化同樣成為另一場無形對決，台灣由36人應援團「CT AMAZE」壓陣，韓國則派出隊長級陣容迎戰，雙方風格各具特色。至於李珠珢未現身東京巨蛋，反而讓台灣粉絲更加期待她回歸本地舞台的首場應援，隨著賽事腳步逼近，無論是比賽本身還是啦啦隊話題，都已提前為3月賽程升溫。