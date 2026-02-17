我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄（如圖）這幾年除了啦啦隊身分，不斷在不同領域做新的嘗試。（圖／記者陳明安攝影）

▲林襄（如圖）自2021年起加入中華職棒啦啦隊，她笑說自己夢想中的舞台其實是家裡的廚房，很想當個家庭主婦。（圖／記者陳明安攝影）

近幾年許多韓籍啦啦隊員紛紛來台發展，包括李多慧、李雅英、李珠珢等各自都有大批粉絲追隨，活動、代言邀約不斷。昔日啦啦隊流量密碼林襄，在如此競爭的環境下，傳出人氣受影響，近幾年她除了啦啦隊身分，也不斷在綜藝圈等不同領域做新的嘗試，笑說自己夢想中的舞台其實是家裡的廚房，希望能漂漂亮亮當個家庭主婦。林襄有著甜美臉蛋、火辣身材，迅速爆紅的她曾是啦啦隊女神中人氣最高，工作代言接不完。不過近幾年韓籍啦啦隊陸續來台，市場競爭更是激烈，啦啦隊人氣榜也重新大洗牌。對此，林襄近日接受記者採訪時高EQ表示，把每一刻都專注在自己身上，讓自己成為一個有價值的人，就不會害怕這些競爭關係。被問到工作上是否有感受到差異？林襄直說：「這是一定的。」坦言這些年的確多了很多韓援和新人，但與其自怨自艾不如將重心放在提升自己上，「想辦法讓自己成為被需要的人，我的心態都是正向的」。再加上其中也有她的好朋友，大家一起工作都有互相學習、成長的機會，這是她覺得很開心很棒的部分。另外，林襄也跨領域開始接觸主持、經營YouTube頻道等，讓人看到她的努力與成長，被問到有想過自己跳啦啦隊會跳到何時嗎？林襄說：「我沒有替自己設一個明確的年齡限制，只要我站在場上是快樂的、對觀眾是負責的，我就會珍惜這個身分。」只要身體還行，球隊還需要她，就會繼續在球場上散發能量。林襄自2021年起加入中華職棒啦啦隊，讓人好奇是否有想挑戰的舞台？她笑說：「我夢想中的舞台應該是家裡的廚房，因為我是一個很想當家庭主婦的人。」希望可以每天漂漂亮亮的在家裡相夫教子，苦笑說但還是要有遇到適合結婚的對象，所以目前還是先以工作為主。回顧林襄的情史，她與網紅孫生、球員馬傑森的戀情最廣為人知，過去也曾在節目中大方分享感情觀，坦言自己是非常戀愛腦的人，願意為了男友改變、付出，但卻常常遇人不淑，甚至碰上家暴男，自嘲就是感情中的失敗者，且每段感情只要分手就不會再吃回頭草。至於理想型，林襄則說喜歡會幫女生吹頭髮的男生，而且「又Man又溫柔」，外型則喜歡頹廢風的男生。