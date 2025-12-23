我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄（如圖）雖受到韓籍啦啦隊影響，導致聲量有些下滑，但她在工作上依舊表現亮眼。（圖／林襄IG@95_mizuki）

職棒味全龍啦啦隊「小龍女」人氣成員林襄，這幾年代言、節目邀約不斷，然而今（23）日卻遭週刊爆料，她與經紀人莉奈鬧翻，目前幾乎是被冷凍的狀態，合約到期後動向引發關注。稍早，經紀公司莉奈文創回應，坦言去年底開始確實是發生了紛紛擾擾的事，不過林襄在工作上，依然非常認真的走每一步，強調公司不會為了賺錢，而隨隨便便把藝人賣了。至於續約問題，林襄與公司的合約則還有好幾年。根據《鏡週刊》報導，林襄與莉奈曾是閨密，如今卻傳出兩人因為對公司帳目認知不同，一度產生嫌隙，莉奈也因此不再對林襄的事業上心，關係降至冰點。稍早，莉奈文創回應，表示莉奈文創提到，去年到今年確實是受到韓流主力的影響，但林襄仍持續努力，不僅接到家電代言，在節目上的表現也十分亮眼。至於續約問題，林襄與公司的合約還有好幾年，對於未來動向，公司回應：「請期待我們攜手味全龍小龍女2026年的每一次大事件，2026年是非常值得期待小龍女的超俗表現的一年。」