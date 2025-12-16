我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Dora（右）、嘎琳（左）都因捲入小三風波和樂天桃猿分手。（圖／翻攝自IG@dodo.ra_h、＠54lin._.a）

▲李芷霖（左）和林襄（右）都曾捲入第三者風波。（圖／翻攝自IG@95_mizuki、@leelin0）

樂天啦啦隊女神Dora（洪葳）今年5月捲入富商小三風波，今傳出她已經和樂天達成不續約共識，樂天回應，「明年新合約會等明年球季開始前公布」。不只是Dora，還有許多啦啦隊員都捲入小三風波，嘎琳直接退圈，IG已經3個月沒更新，李芷霖則是被控偷吃人夫，私密照疑似外流；林襄也被曾經的隊友阿布舞暗指介入她和馬傑森戀情，可見人紅是非多。Dora今年5月捲入富商小三爭議遭球團冷處理，目前也已經達成不續約共識，根據《CTWANT》報導，她將來想轉戰TikTok直播，上通告、接活動也不設限。除了Dora之外，同為樂天的嘎琳被爆祕戀富商黃苡峻，她不堪輿論打擊，宣布退圈，IG自9月21日後就沒有再更新，而她最後一次在場上應援，哭得一把鼻涕一把眼淚，讓粉絲萬分不捨。「小龍女」李芷霖更慘了，她因被控訴介入人夫家庭，私密照遭到外流，還有曖昧對話與金錢往來截圖，一度在網路引起軒然大波，李芷霖所屬經紀公司莉奈文創即火速澄清，指控內容純屬惡意捏造。沒想到數月後，一名女網友在Threads發表公開道歉聲明，承認當初未經查證就轉貼不實內容，造成李芷霖名譽受損，並向當事人正式致歉，也算還她一個清白。林襄過去和球星馬傑森交往，分手後仍維持友好關係，林襄還在應援時喊「臭馬傑森」引來熱烈討論，也讓許多人看到她的真性情，未料前樂天女孩阿布舞在節目中暗示，是她先與馬傑森交往，林襄無縫接軌，使林襄捲入小三疑雲，後來林襄也透過公司發表聲明，否認介入他人感情。