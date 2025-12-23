我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李多慧親民的路線深受粉絲喜愛。（圖／記者吳翊緁攝）

「小龍女」林襄日前在《網路溫度計DailyView》統計的啦啦隊排名中暫居第6，前5名被李多慧還有其他韓籍成員包辦，人氣有跌落的情形，據悉林襄因帳目問題和經紀人莉奈鬧僵，最近是被冷凍的情況，加上她的商業價碼居高不下，過去代言聯名茶款，竟開出120萬元的代言費，讓廠商嚇到最後找了只要她三分之一價碼的李多慧。林襄過去爆紅的聲勢不再，根據《鏡週刊》報導，林襄全盛時期代言費曾喊到120萬元，廠商嚇到只敢找酬勞只要40萬的李多慧，而如今李多慧的聲勢也已經超過林襄。據悉，林襄最近疑似因和經紀人莉奈對公司帳目認知不同，產生嫌隙，加上莉奈寧可少接工作，也不願調降林襄的酬勞，導致她的工作量大幅減少，損失百萬，林襄是否會出走，也是關注焦點之一。之前林襄和李多慧一起轉隊，鬧出雙隊長風波，去年林襄和其他小龍女一起上節目宣傳寫真書，林襄被爆料是隊上資源最多的，主持人阿Ken好奇問林襄，和隊友們一起出寫真會不會擔心銷量？林襄自信說，「應該不用擔心，因為我的銷量是掛保證的。」不過林襄隨後也表示，女孩們感情都很好，李多慧還會送大家化妝品等等，自己的個性也比較沒辦法領導大家，或許再努力將來有機會。林襄在當啦啦隊之前，因仰慕日本模特兒西川瑞希，取名「瑞希」當過遊戲實況主，收穫不少粉絲，2021年參加樂天女孩徵選成功入隊。她同年推出寫真集並積極上綜藝節目打開知名度，後來轉戰味全龍，目前是啦啦隊知名人物。