《NOWNEWS今日新聞》記者也在第一時間詢問各球團，富邦回應：「以主辦單位公布為主！」另外其餘球團截稿前尚未回應。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林襄也在此次CT Amaze 3.0版本名單中。（圖／林襄IG@95_mizuki）

廠商展示圖意外露餡 36人名單網路瘋傳

▲秀秀子（左）、Jessy（右）也在此次名單中。（圖／翻攝自Jessy IG@jessy04260426）

六隊代表平均分布 疑延續國家賽選人邏輯

一切仍須以官方公告為準

CT Amaze 3.0疑似名單曝光

隨著2026世界棒球經典賽（WBC） 倒數進入準備期，各國除緊鑼密鼓籌組國家隊外，中華隊在場邊應援陣容的動向也再度成為球迷關注焦點，近日網路上流出一組疑似「中華隊啦啦隊 CT Amaze 3.0」的名單，引發熱烈討論，原因竟是合作廠商搶先將相關周邊商品展示圖上架，間接曝光成員配置，名單中更驚見峮峮、林襄、秀秀子等大咖啦啦隊員，有網友發現，某合作品牌在官方平台上架商品示意圖時，畫面中清楚標示「CT Amaze 3.0」成員名單，總人數多達36人，分別來自中職6大球團啦啦隊，相關截圖迅速在社群平台流傳，不少球迷驚呼「根本是提前公布」、「比官方還快」，也讓這份名單的真實性引發高度關注。從流出的名單來看，成員陣容堪稱豪華，多位具備國際賽應援經驗與高人氣的成員都名列其中，包括峮峮、林襄、秀秀子、短今、孟潔等熟面孔，再度被點名可能披上國家隊應援戰袍，若名單屬實此次陣容將是繼12強賽後，中華隊啦啦隊再一次「全明星等級」配置。依照曝光內容，36名成員分別來自 Passion Sisters、Wing Stars、Dragon Beauties、Fubon Angels、Uni-Girls、Rakuten Girls 六大應援團，各隊各有6人入選，分布平均，選人邏輯與過往國家賽「跨隊整合、代表性兼顧」的方向相符，也讓不少球迷認為名單並非空穴來風。不過截至目前為止，相關單位尚未對「CT Amaze 3.0」名單做出任何正式回應，合作廠商也未說明展示圖是否為最終版本，外界普遍認為，該名單仍可能存在調整空間，。但可以確定的是，隨著2026 WBC腳步逼近，中華隊啦啦隊動向已提前點燃討論熱度。Passion Sisters少鹽、衣宸、妮可、夏蕾、峮峮、短今Wing Stars一粒、妡0、李樂、林浠、恬魚、螢螢Dragon Beauties小映、沛沛、林襄、菲菲、璦昀、蘿拉Fubon Angels丹丹、卡洛琳、安娜、秀秀子、潔潔、JessyUni-Girls一七、芮絲、侯芳、瑟七、Maggie、YukiRakuten Girls卉妮、貝佳頤、孟潔、岱縈、彭彭、熊霓