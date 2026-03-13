伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）12日發聲，發表所謂就任以來的首份聲明，放話不會停止復仇和關閉荷姆茲海峽，不排除開闢新戰線，網路上還出現號稱是他的X帳號。不少外媒紛紛開始分析，穆吉塔巴同屬伊朗強硬派，美以伊戰爭恐怕還有得打，不過由於穆吉塔巴一直沒露面，關於他的真實狀態現在也是有很多討論。有評論家引述伊朗內部消息，驚爆穆吉塔巴身受重傷，如今是昏迷的植物人，認為就算穆吉塔巴還活著，很大機率也只是軍方的魁儡、棋子。
已移居海外的中國評論家、Youtuber「三眼堂」在最新一期影片中表示，據伊朗友人透露，穆吉塔巴人其實在加護病房，傷重到斷了一條腿，伊朗海外流亡者的圈子更盛傳穆吉塔巴已經死了，種種消息疊加起來，未必就都是空穴來風，伊斯蘭革命衛隊就是有意找個死人來坐這個位置，穆吉塔巴原本就是個謎一樣的人物，戰爭前伊朗人本來就不怎麼認識他，他父親哈米尼遇襲身亡後也一直沒看他本人露面。
「三眼堂」指出，雖然現在很多中文、外媒都在說伊朗贏了，美國、以色列深陷戰爭泥潭，穆吉塔巴會對美國非常強硬等等，但在重重迷霧下，有些事實依然是可以合理推估出來的，先假設穆吉塔巴不是重傷或植物人狀態、像官方說的只是輕傷，以他的官場經歷、宗教學識（只是中級教士），說穿了就是靠爸一族，若他真的有任何權力基礎可言，也只會是來自他父親哈米尼，何況哈米尼還在時，伊朗軍方就已經開始不怎麼聽他的話了，如果連老爸的面子都不給，作為兒子的穆吉塔巴又能有幾分顏面。
「三眼堂」認為，推穆吉塔巴不排除只是現在伊朗真正當權者的權宜之計，明眼人都看的出來，讓穆吉塔巴接任最高領袖是動搖國本的行為，是在打伊朗伊斯蘭共和國「法基赫監護」這個制度的臉，而且軍方一堆頭頭都被美國、以色列「定點清除」，負責情報工作的穆吉塔巴很難被軍方青睞，說是仇人可能都不為過，穆吉塔巴這個最高領袖，更像是現階段硬撐上去的，畢竟棒打出頭鳥，聰明人不會在這個時候出來，說自己才是實際掌權者。
「三眼堂」直言，正常的判斷是，實際掌權者推個魁儡出來，承擔一切責任，包含美國和以色列的炸彈，因為它們都已經放話，若對新領袖不滿意就會「處理掉」，今時今日應該不會有人還懷疑這是鬧著玩而已，實際掌權者合理的作法是隱身，在檯面下保存實力，對內政治合縱連橫、對外與美以暗中談判，而不是在這種時候還把頭伸出去。
「三眼堂」表示，光是穆吉塔巴遲遲不現身，就已經說明很多問題，連簡單的報平安影片都沒有，網上那些非AI的影片，什麼紙片人、樂高動畫，都顯得既搞笑又詭異。最高領袖這個位置在現在的伊朗，很可能就是個用來放話的棋子：「這個挨千刀的位置給你，你要嗎？找個植物人來坐真是太棒了，有利於幕後那個扯線的，可以用穆吉塔巴的名義做很多事。」
「三眼堂」研判，伊朗內部已經有人私底下和川普談過，也告知會推穆吉塔巴出來，只是檯面上無法明著證實。等到局面塵埃落定，背後的人再出來正式接位，有件事是相當確定的，美國沒打算留在伊朗「過年」，時候到了就各自宣布單方面的勝利。現在更多的變數，可能還是在於美國跟以色列的關係，它們對於伊朗問題的最終處理是否一條心，若美國想要伊朗政權完整，但以色列堅持要「肢解伊朗」、徹底解除這個威脅，那後面的戲還有得看。
