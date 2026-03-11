我是廣告 請繼續往下閱讀

▲不只台灣球迷動員到東京巨蛋看球，就連應援團都將原汁原味的台式應援，搬入東京巨蛋。（圖／記者葉政勳攝）

▲WBC中華隊大勝捷克隊，球迷在現場玩起波浪舞。（圖／記者葉政勳攝 ,2026.03.07）

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊最終在預賽C組以2勝2敗、分組第4名作收，大聯盟記者克雷爾（Michael Clair）近期接受《NOWnews 今日新聞》採訪時指出。台灣球迷的熱情讓他印象深刻，更笑說「台式應援」簡直是震耳欲聾，「我甚至一度要戴上抗噪耳機才能趕稿，因為我完全無法思考。而抗噪耳機也只是把音量稍微調低而已，根本擋不住。」中華隊在東京巨蛋的4場幾乎場場爆滿，進場人數分別是「台澳大戰」40523人、「台日大戰」42314人、「台捷大戰」40522人、「台韓大戰」40584人，共16萬3943人、平均40986人進場。除了地主國日本隊的比賽，中華隊是C組最多球迷的參賽球隊。台灣應援團也順勢將原汁原味的「台式應援」搬進東京巨蛋，尤其是打線創造大局時，全場合唱《台灣尚勇》、《Team Taiwan》等嗆斯曲，讓東京巨蛋瞬間變成臺北大巨蛋。談到台灣球迷，大聯盟記者克雷爾用「不可思議」來形容，更引用「台灣隊長」陳傑憲說，「東京巨蛋變成了我們的主場。」克雷爾指出，除了「台日大戰」以外的3場中華隊賽事門票全數完售，「4萬名觀眾，即使是捷克、澳洲的比賽，人也很多，中華隊出賽時，這裡簡直是震耳欲聾。」克雷爾笑說，即使中華隊開始連輸2場、1分未得的時候，球迷也沒有停止歡呼、喊口號、唱歌，「我真的被震撼到了。這也是為什麼我在記者會上一直問球員和教練，『擁有這種支持意味著什麼？』因為這絕對能激發球員的鬥志，每個人也都說是。」克雷爾指出，「雖然中華隊球員都是職業選手，但在大聯盟，可能習慣在4萬名觀眾面前打球，必須承受那種壓力。並非每個球隊、每個球員都經歷過這些，有些小聯盟球員可能只在500或1000人面前打球。」克雷爾認為，台灣球迷是場上最佳的「第10人」，「能身處其中感覺非常特別。雖然有時候吵到我耳朵都痛了，我甚至一度要戴上抗噪耳機才能趕稿，因為我完全無法思考。而抗噪耳機也只是把音量稍微調低而已，根本擋不住。」克雷爾在經典賽期間，也寫一篇關於中華隊應援團的文章，「應援團每個人都有正職。如果中華隊打去邁阿密，他們還得打電話給老闆說，『嘿，我需要更多假，我們要去邁阿密了！』」克雷爾說，他不會偏袒任何一隊，但報導中華隊非常棒，「我愛這些球員，雖然每個地方都有精彩的故事，但在12強奪冠後，如果中華隊能更進一步，這將對全世界棒球的發展產生重大的影響。」