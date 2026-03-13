我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒37年官辦熱身賽持續進行，今（13）日在澄清湖球場由台鋼雄鷹交手富邦悍將，次役前2局局雙方都有分數進帳，悍將王念好在2局上開轟，是中職今年熱身賽首轟，雄鷹則是靠著串連安打，前2局就從李東洺手中攻下5分，前2局打完，雄鷹以5：2領先。此役雄鷹推出「老虎」黃子鵬交手悍將李東洺，悍將首局就展開攻勢，開路先鋒林澤彬敲安後，靠著盜壘與推進攻佔三壘，孔念恩敲出三壘滾地球，形成一支帶有打點的內野安打，助悍將先馳得點，取得1：0領先。雄鷹馬上在1局下反擊，王博玄、曾子祐連續敲安，陳文杰選到保送，雄鷹無人出局攻佔滿壘，不過魔鷹遭到三振，曾昱磬雖然敲出強勁一壘滾地球，悍將想製造雙殺，但游擊手葉子霆發生傳球失誤，免費奉送雄鷹2分，雄鷹取得2：1領先。不過悍將在2局上又有分數進帳，王念好掌握黃子鵬的失投球，一棒敲出左外野陽春砲，替悍將追平比數，取得2：2平手，王念好這轟，也是今年中職熱身賽首支全壘打。雄鷹在2局下又讓悍將「加倍奉還」，杜家明、王博玄敲安，吳柏萱獲得觸身球，雄鷹在一出局後攻佔滿壘，曾子祐、陳文杰把握機會敲安，魔鷹又補上高飛犧牲打，雄鷹單局攻下3分，前2局打完取得5：2領先。