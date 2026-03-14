白色情人節咖啡優惠！萊爾富門市摩卡咖啡25元、恐龍巧克力歐蕾20元，相當於下殺3折優惠，比買一送一更便宜；7-11門市有大杯燕麥拿鐵、焙茶拿鐵10元多喝一杯，還有APP行動隨時取寄杯咖啡買5送5，每日限量，隔日會重新再補貨；全家APP隨買跨店取有阿里山美式2杯88元、阿里山拿鐵2杯99元，相當下殺5.5折。
🟡萊爾富
📍門市｜3月13日至3月15日
◾摩卡咖啡25元，3.6折（原價70元、特價25元）
◾恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
📍門市｜3月4日至3月31日
◾冰恐龍巧克力歐蕾20元，3.1折（原價65元、特價20元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶29元，3.7折（原價79元）
◾鴛鴦珍珠奶茶29元，3.7折（原價79元）至3月24日
◾辻利減糖抹茶歐蕾買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯卡布奇諾第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾大杯卡布奇諾第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜3月13日起至3月15日
◾大杯燕麥拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾鹿兒島焙茶拿鐵第2杯10元，5.7折（原價75元、特價43元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾冰文旦肉肉青茶／文旦肉肉美式任選2杯99元，5.8折（原價85元、特價50元）
◾奶蓋紅茶／青茶2杯100元，7.1折（原價70元、特價50元）
📍APP｜即日起至3月16日
◾大杯特選美式買5送5，5折（原價65元、特價33元）每日限量2萬組
◾大杯特選拿鐵買5送5，5折（原價80元、特價40元）每日限量2萬組
◾黃金蕎麥奶茶買2送2，5折（原價70元、特價35元）每日限量1萬組
◾風味系指定冰品買5送2，7.2折（原價75元、特價54元）
◾冰淇淋紅茶買5送2，7.2折（原價65元、特價47元）
◾中杯冰精品香椰厚拿鐵／冰精品燕麥拿鐵買5送2，7.2折（原價110元、特價79元）
◾大杯美式4杯+指定金沙2條230元
◾大杯拿鐵4杯+指定金沙2條260元
◾大杯美式4杯+健達繽紛樂white 2條200元
◾大杯拿鐵4杯+健達繽紛樂white 2條230元
📍門市｜3月18日起至3月31日
◾真心橙意青/烏龍、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶／烏龍、開心果奶蓋茶拿鐵、青萱茶拿鐵、青焙烏拿鐵，任選2杯120元，6.3折（原價95元、特價60元）
◾珍芭雷夢青茶／烏龍買2送2，5折（原價80元、特價40元）
📍門市｜3月25日至3月27日
◾蹦米香茶拿鐵系列任2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
📍APP｜3月18日起至6月17日
◾45元指定茶飲5杯200元，8.8折（原價45元、特價40元）
◾65元指定茶飲5杯290元，8.3折（原價65元、特價58元）
◾80元指定茶飲5杯350元，8.8折（原價80元、特價70元）
◾85元指定茶飲5杯375元，8.8折（原價85元、特價75元）
◾95元指定茶飲5杯375元，7.9折（原價95元、特價75元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾熱琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP｜3月13日起至3月15日
◾特大杯特濃美式2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾特大杯特濃拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾阿里山極選綜合美式2杯88元，5.5折（原價80元、特價44元）
◾阿里山極選綜合拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾中杯單品美式2杯88元，5.5折（原價80元、特價44元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾燕麥奶拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾慢煮焦糖拿鐵2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾經典巧克力飲2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾霜淇淋80支2020元，5.2折（原價49元、特價26元）
📍門市｜3月13日起至3月17日
◾特大杯拿鐵加25元多一杯，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式加35元多一杯，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶加10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾霜淇淋加6元多一支，5.7折（原價49元、特價28元）
◾UCC無糖咖啡買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾雪碧ZERO 600ml買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾翠果子超大葡萄乾買1送1，5折（原價20元、特價10元）
◾農心 爽口海鮮味烏龍麵買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾Fami黃金蕎麥茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡美廉社
📍APP｜3月4日至3月31日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富
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◾摩卡咖啡25元，3.6折（原價70元、特價25元）
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📍門市｜3月13日起至3月15日
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◾蹦米香茶拿鐵系列任2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
📍APP｜3月18日起至6月17日
◾45元指定茶飲5杯200元，8.8折（原價45元、特價40元）
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◾85元指定茶飲5杯375元，8.8折（原價85元、特價75元）
◾95元指定茶飲5杯375元，7.9折（原價95元、特價75元）
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾熱琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
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📍APP｜3月13日起至3月15日
◾特大杯特濃美式2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾特大杯特濃拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾阿里山極選綜合美式2杯88元，5.5折（原價80元、特價44元）
◾阿里山極選綜合拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾中杯單品美式2杯88元，5.5折（原價80元、特價44元）
◾中杯單品拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾燕麥奶拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾慢煮焦糖拿鐵2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾經典巧克力飲2杯88元，6.8折（原價65元、特價44元）
◾霜淇淋80支2020元，5.2折（原價49元、特價26元）
◾特大杯拿鐵加25元多一杯，6.8折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式加35元多一杯，7.9折（原價60元、特價48元）
◾大杯仙女醇奶茶加10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
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◾Fami黃金蕎麥茶買1送1，5折（原價30元、特價15元）
📍分批取｜即起至7月9日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡美廉社
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◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
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◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富