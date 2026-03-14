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2026世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽於今（14）日在邁阿密火熱開打，韓國隊最終以0：10慘遭多明尼加「扣倒」提前結束比賽，無緣繼2009年後再度挺進四強。這場大屠殺般的失利讓社群平台X上的韓國網友瞬間崩潰，相關關鍵字橫掃熱搜榜，韓國球迷的賽後心情也大不同，既有嚴厲的批評，也有溫暖的打氣。值得一提的是，儘管遭遇一場慘敗，韓國全體隊員在賽後仍展現風範，在場邊列隊向跨海加油的球迷深深一鞠躬，感人畫面也登上經典賽官方社群，並寫下：「韓國隊在經典賽最後的敬禮。」隨著柳賢振僅撐1.2局崩盤、多明尼加在7局下擊出再見三分砲，社群平台X韓國地區的熱門趨勢第一名瞬間被「多明尼加」奪下，隨後包括「提前結束（扣倒）」、「韓國隊」、「三上三下」等詞彙也紛紛衝上排行榜前五。面對一面倒的慘敗，部分毒舌網友毫不留情地開酸：「這是搭包機去美國旅行嗎？」、「預賽的奇蹟只是幻覺」、「實力差距大到讓人想哭」。不少人感嘆多明尼加的表現簡直是「外星人等級」，紛紛留言表示：「既然贏了韓國，拜託多明尼加就直接奪冠吧！」儘管結果苦澀，但也有大批理性球迷選擇站在球員這邊。許多網友指出，韓隊國已經打破了連續三屆預賽止步的「一輪遊」魔咒，睽違17年重返八強已經是很大的進步。球迷紛紛留言暖心應援：「雖然可惜，但大家都辛苦了，請不要攻擊選手」、「這次比賽會成為成長的養分」、「這是一次很好的經驗，下次再努力就好」、「把這份屈辱轉化為動力吧！」不少粉絲強調，在邁阿密對上集結大聯盟明星的多明尼加本就是硬仗，不應對國家隊太過苛責。根據日媒《Full-Count》報導，比賽提前畫下句點後，韓國球員難掩落寞神情，許多人呆立在休息區凝視球場，久久不發一語。然而，在收拾情緒後，韓國隊並未直接離場，而是在球場一壘側排成一列，對著在邁阿密現場聲嘶力竭加油的球迷深深鞠躬致謝，並向對手致敬。這一幕也被經典賽官方X捕捉，標題寫道：「韓國隊在經典賽最後的敬禮。」畫面中可以看到柳賢振與李政厚等球星神色凝重地向看台揮手告別，這場跨越17年的八強之旅，最終在淚水與感無奈中畫下句點。