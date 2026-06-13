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2026世界盃足球賽於多倫多BMO球場上演一場關鍵對決，加拿大國家隊在小組賽首戰中，憑藉替補前鋒拉林（Cyle Larin）在比賽尾聲的關鍵進球，以1：1逼平波士尼亞與赫塞哥維納。這不僅是加拿大隊史在世界盃賽場上獲得的首個積分，更讓這支隊伍的晉級前景大開，根據數據模型預測，加拿大挺進32強淘汰賽的機率已飆升至88%。此役加拿大隊長阿方索·戴維斯（Alphonso Davies）因腿後肌拉傷缺陣，上半場進攻一度陷入低潮，陣中王牌射手戴維（Jonathan David）更浪費了幾次絕佳破門機會。比賽進行至第21分鐘，波士尼亞前鋒盧基奇（Jovo Lukic）先下一城，助波士尼亞取得領先。然而，加拿大隊並未放棄，下半場展現頑強韌性。總教練馬希（Jesse Marsch）在比賽第76分鐘果斷換上拉林。這名加拿大隊史傳奇射手不負眾望，於第78分鐘在禁區內展現精湛的轉身與射門技術，將比分扳平。這顆寶貴的進球，不僅終結了加拿大在世界盃史上「出賽6場、全敗」的慘澹紀錄，更成功釋放了全隊的壓力。這場平局對加拿大而言意義深遠。根據《The Athletic》的賽事預測模型顯示，在取得這1分積分後，加拿大晉級32強的機率已來到88%。接下來，加拿大將於下周五在溫哥華迎戰同組被視為實力最弱的卡達隊。若能全取3分達到積分4分，加拿大將幾乎篤定取得晉級門票，無需在小組賽最後一輪面對奪冠大熱門瑞士時背水一戰。賽後總教練馬希對於球隊表現表示肯定。他曾承諾球隊的進球荒終將結束，而這場比賽的後半段，加拿大展現出極具侵略性與奔放的球風，正是馬希所追求的競技狀態。雖然任務尚未完成，但這場歷史性的首個世界盃積分，無疑為加拿大球迷注入了一劑強心針。隨著士氣大振，這支年輕的加拿大軍團正蓄勢待發，準備在主場優勢的加持下，力拼隊史首次闖進世界盃小組賽出線階段。