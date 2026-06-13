NBA休賽季交易市場風起雲湧，波士頓塞爾提克隊被爆出正在醞釀一筆足以撼動聯盟版圖的「超級重磅交易」。根據多方消息指出，塞爾提克隊正積極尋求透過多方交易框架，將「希臘怪物」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）帶往波士頓，且目標不僅止於此，更企圖一舉囊括紐奧良鵜鶘隊的潛力新星墨菲三世（Trey Murphy III）。而在交易討論中，球隊二當家布朗（Jaylen Brown）作為主要籌碼，可能被球隊拋售。
三方交易框架成形 布朗成關鍵籌碼
根據NBA記者席德里（Evan Sidery）爆料，塞爾提克隊正策劃一項龐大的三方交易框架。由於公鹿隊在交易字母哥的計畫中，對於直接收下布朗並作為球隊長期核心的意願不高，因此公鹿目前的策略是尋找第三方球隊，以便在取得布朗後，能立即將其轉手換取更多年輕天賦與未來選秀權。
「如果阿德托昆博被交易到凱爾特人隊，然後簽下一份長期續約合同，那麼他將與塔圖姆（Jayson Tatum）一起效力到至少2030年。揚尼斯將擁有一個真正的頭號搭檔——塔圖姆，他現在正值職業生涯的巔峰。」席德里文中如此寫道。
目前包括亞特蘭大老鷹、紐奧良鵜鶘及波特蘭拓荒者都被點名為潛在的第三方交易夥伴。這些球隊對於獲得五度入選全明星賽的布朗展現高度興趣。對於塞爾提克而言，這是一個不得不做的艱難決定，為了換取兩屆MVP得主阿德托昆博，他們必須將陣中得分箭頭布朗列入談判籌碼。
強化奪冠拼圖，目標鎖定墨菲三世
除了字母哥，塞爾提克還瞄準了鵜鶘隊的墨菲三世。據悉，波士頓已與鵜鶘接觸，探詢交易布朗或懷特（Derrick White）的可能性。墨菲三世高達2700萬美元的薪資，剛好能利用塞爾提克的「交易球員特例」（TPE）直接吃下，這讓波士頓在薪資操作上更具靈活性。
席德里表示，鵜鶘隊多年來一直拒絕許多球隊的交易請求，但今年夏天他們願意聽取關於墨菲三世的交易討論，「他們對於墨菲提出了一個極高的要價」。分析指出，塞爾提克與拓荒者的交易框架在聯盟中討論熱度最高，因為該方案能讓公鹿隊收回被抵押的2028年至2030年選秀控制權，這對正準備重建的密爾瓦基而言極具吸引力。
字母哥是否願意延長合約是關鍵
交易成行的最大前提，在於字母哥是否願意簽下延長合約。據《The Athletic》記者Sam Amick報導，若他願意與塞爾提克簽下4年2.75億美元的延長合約，波士頓將瞬間躍升為這場交易爭奪戰的領跑者，並對原本被視為頭號熱門的邁阿密熱火隊構成巨大威脅。
熱火隊目前握有多個選秀權及小將如小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）、威爾（Kel'el Ware）等籌碼，正與塞爾提克展開激烈的「軍備競賽」。
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根據NBA記者席德里（Evan Sidery）爆料，塞爾提克隊正策劃一項龐大的三方交易框架。由於公鹿隊在交易字母哥的計畫中，對於直接收下布朗並作為球隊長期核心的意願不高，因此公鹿目前的策略是尋找第三方球隊，以便在取得布朗後，能立即將其轉手換取更多年輕天賦與未來選秀權。
「如果阿德托昆博被交易到凱爾特人隊，然後簽下一份長期續約合同，那麼他將與塔圖姆（Jayson Tatum）一起效力到至少2030年。揚尼斯將擁有一個真正的頭號搭檔——塔圖姆，他現在正值職業生涯的巔峰。」席德里文中如此寫道。
目前包括亞特蘭大老鷹、紐奧良鵜鶘及波特蘭拓荒者都被點名為潛在的第三方交易夥伴。這些球隊對於獲得五度入選全明星賽的布朗展現高度興趣。對於塞爾提克而言，這是一個不得不做的艱難決定，為了換取兩屆MVP得主阿德托昆博，他們必須將陣中得分箭頭布朗列入談判籌碼。
除了字母哥，塞爾提克還瞄準了鵜鶘隊的墨菲三世。據悉，波士頓已與鵜鶘接觸，探詢交易布朗或懷特（Derrick White）的可能性。墨菲三世高達2700萬美元的薪資，剛好能利用塞爾提克的「交易球員特例」（TPE）直接吃下，這讓波士頓在薪資操作上更具靈活性。
席德里表示，鵜鶘隊多年來一直拒絕許多球隊的交易請求，但今年夏天他們願意聽取關於墨菲三世的交易討論，「他們對於墨菲提出了一個極高的要價」。分析指出，塞爾提克與拓荒者的交易框架在聯盟中討論熱度最高，因為該方案能讓公鹿隊收回被抵押的2028年至2030年選秀控制權，這對正準備重建的密爾瓦基而言極具吸引力。
字母哥是否願意延長合約是關鍵
交易成行的最大前提，在於字母哥是否願意簽下延長合約。據《The Athletic》記者Sam Amick報導，若他願意與塞爾提克簽下4年2.75億美元的延長合約，波士頓將瞬間躍升為這場交易爭奪戰的領跑者，並對原本被視為頭號熱門的邁阿密熱火隊構成巨大威脅。
熱火隊目前握有多個選秀權及小將如小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）、威爾（Kel'el Ware）等籌碼，正與塞爾提克展開激烈的「軍備競賽」。