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2026年世界盃足球賽即將開打，眾所矚目的五星巴西隊傳出重磅消息，陣中王牌球星內馬爾（Neymar）因小腿傷勢恢復進度不如預期，總教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）正式在賽前記者會上證實，內馬爾將缺席周日對陣摩洛哥的小組賽首戰，且目前歸隊時間仍存在變數。現年34歲的內馬爾，自5月底因右小腿二級拉傷後便持續缺陣，至今仍未參與球隊合體訓練。儘管他入選巴西26人名單一度引發外界對其健康狀態的質疑，但巴西足協仍決定給予這位國家隊精神領袖足夠的時間進行恢復。安切洛蒂在記者會上語帶保留地表示：「內馬爾正努力進行康復訓練，我們的期待是他能在下周歸隊參與團體訓練。」這也意味著，除了即將到來的首戰摩洛哥之外，內馬爾能否及時趕上對陣海地（6月19日）或蘇格蘭（6月27日）的後續小組賽，目前皆是未知數。儘管無法在開幕戰上場，安切洛蒂仍堅決將內馬爾留在陣中。安切洛蒂強調：「我們徵召內馬爾不僅是為了他無可挑剔的技術，更是為了他在場下的影響力。他的經驗豐富，能為陣中年輕球員樹立榜樣，他是這支球隊不可或缺的靈魂。」這番言論暗示了內馬爾在本屆賽事的定位可能出現轉變——即使無法保持巔峰競技狀態，他在更衣室的領袖作用與心理素質，依舊是這支年輕巴西軍團的重要支柱。面對內馬爾的缺陣，外界普遍認為對巴西隊影響有限。安切洛蒂麾下的巴西隊攻擊線星光熠熠，包括維尼修斯（Vinícius Júnior）、拉菲尼亞（Raphinha）、馬丁內利（Gabriel Martinelli）以及新星恩德里克（Endrick）等人，皆是世界頂級的替代人選。對於五屆冠軍巴西隊而言，總教練團隊採取了相當謹慎的態度，傾向不讓內馬爾冒險提前復出，而是力求讓他以最佳狀態迎接淘汰賽。外界分析，即使小組賽內馬爾未能全數出席，以巴西目前的深厚陣容深度，仍有望輕鬆晉級。