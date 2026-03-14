2026年世界棒球經典賽（WBC）八強戰今日開打，韓國隊以0：10慘遭多明尼加提前扣倒，屈辱止步八強。然而，韓國國內除了檢討實力差距，更對本屆賽事的對戰籤表爆發強烈不滿。韓國媒體《京鄉新聞》刊文猛批，WBC的賽程設計存在極大的不公平，質疑主辦單位處心積慮地為「美國對決日本」的夢幻決賽戲碼鋪路，讓其他參賽國淪為配角。
韓媒質疑：賽程早已「固定」
根據韓國媒體報導，本屆八強賽程的編排方式顯得相當詭異。正常情況下，應由分組名次決定比賽場次，但本次賽制卻附帶了一項特異條件：無論小組排名如何，只要美國與日本雙雙晉級八強，美國必被分配在第2場，日本則被分配在第4場。
《京鄉新聞》指出，這種刻意錯開的安排，確保了美國與日本在決賽前絕對不會碰頭。「這分明是為了確保美日兩國能在決賽相遇所設定的條件，」韓媒憤怒表示：「對其他國家來說，這無疑是非常不公平的安排。」
歷史重演？痛批主辦單位獨厚美日贊助商
報導中進一步回顧，2023年經典賽也曾出現類似的賽程運作，最終確實由美日兩國爭冠。韓媒更重提2006年與2009年的往事，當時韓國隊雖兩度擊敗日本，卻因賽制設計讓日本最終奪冠。
「WBC由美國大聯盟（MLB）主導，且全球合作夥伴中包含大量日本企業，」韓媒質疑，在利益考量下，賽程存在明顯的「行政干預」或優待。「這是一場從大賽開始前就注定好的命運，最終結局反正就是美日決賽，其他國家不過是這場大戲中的配角。」
韓國網民反應兩極：實力不夠還是賽制問題？
這番言論在韓國社群平台上引發熱議。部分球迷支持媒體觀點，認為賽制透明度不足；但也有不少理性的球迷指出，韓國隊今日以0：10慘敗給多明尼加，是實力上的全面崩盤，此時抱怨賽制不公，難免給外界「輸球找藉口」的印象。
隨著日本隊將在八強賽對戰委內瑞拉，美國隊則要面對加拿大，這套被韓媒視為「鋪路」的賽程能否如願演變成美日對決，將成為後續賽事的另類焦點。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據韓國媒體報導，本屆八強賽程的編排方式顯得相當詭異。正常情況下，應由分組名次決定比賽場次，但本次賽制卻附帶了一項特異條件：無論小組排名如何，只要美國與日本雙雙晉級八強，美國必被分配在第2場，日本則被分配在第4場。
《京鄉新聞》指出，這種刻意錯開的安排，確保了美國與日本在決賽前絕對不會碰頭。「這分明是為了確保美日兩國能在決賽相遇所設定的條件，」韓媒憤怒表示：「對其他國家來說，這無疑是非常不公平的安排。」
歷史重演？痛批主辦單位獨厚美日贊助商
報導中進一步回顧，2023年經典賽也曾出現類似的賽程運作，最終確實由美日兩國爭冠。韓媒更重提2006年與2009年的往事，當時韓國隊雖兩度擊敗日本，卻因賽制設計讓日本最終奪冠。
「WBC由美國大聯盟（MLB）主導，且全球合作夥伴中包含大量日本企業，」韓媒質疑，在利益考量下，賽程存在明顯的「行政干預」或優待。「這是一場從大賽開始前就注定好的命運，最終結局反正就是美日決賽，其他國家不過是這場大戲中的配角。」
韓國網民反應兩極：實力不夠還是賽制問題？
這番言論在韓國社群平台上引發熱議。部分球迷支持媒體觀點，認為賽制透明度不足；但也有不少理性的球迷指出，韓國隊今日以0：10慘敗給多明尼加，是實力上的全面崩盤，此時抱怨賽制不公，難免給外界「輸球找藉口」的印象。
隨著日本隊將在八強賽對戰委內瑞拉，美國隊則要面對加拿大，這套被韓媒視為「鋪路」的賽程能否如願演變成美日對決，將成為後續賽事的另類焦點。