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▲白鹿主演的《莫離》評價不錯。（圖／Disney+提供）

▲編劇蒙淇淇控訴白鹿把編劇團隊換掉。（圖／翻攝自微博）

中國女星白鹿人紅是非多，先前曾傳出她與張凌赫假戲真做，後來又撕破臉分手，在公開場合幾乎零互動，沒想到近來又爆出她和張凌赫分手後，改勾搭上51歲江蘇文投前董事長王洪俊，還被拍到疑似牽手的畫面，不僅如此，還有學歷造假、徹夜換掉編劇等爭議，但白鹿也不是省油的燈，已經透過工作室發聲明喊告。白鹿被傳出與51歲的江蘇文投前董事長王洪俊交往，甚至還有牽手畫面，而江蘇文投過去曾贊助過她拍攝的《警察榮譽》、《以愛為營》、《北上》以及正在熱播中的《莫離》等劇，讓外界質疑她會有這麼好的資源，是因為和高層關係匪淺。微博上還出現一名署名「蒙淇淇」的編劇，控訴白鹿連夜將《莫離》的編劇群撤換，就連導演林玉芬都要編劇圍繞著白鹿寫劇本。白鹿去年拍完《莫離》後開始休長假，有傳言她和老闆于正的合約已經到期，打算離開歡娛影視自立門戶，不過白鹿是于正的大女主，她離開會影響歡娛六成的收益，雙方是否鬧不愉快不得而知。不僅如此，中國廣電局的規定，「三級演員」的學歷必須是研究所以上，但白鹿只有五專畢業，學歷造假的消息也跟著傳出，針對這些控訴，白鹿透過工作室發表聲明，直言這些都是誹謗，也有白鹿的粉絲替她喊冤，直呼夜會老總的截圖中，女生的包包和鞋子都跟白鹿的不一樣，應該是有人故意栽贓。近日，網傳針對白鹿（本名：白夢妍）女士的「學歷造假、番位造假、程序違規申報三級演員」、「與他人戀情」、「要求更換編劇團隊」、「與江蘇文投相關人員交往甚密」等相關訊息均為誹謗。針對網路上惡意編造、傳播針對白鹿女士誹謗訊息的涉嫌侵權行為，將依法嚴肅追究造謠、傳謠主體的法律責任，絕不姑息任何侵犯白鹿女士合法權益的行為。