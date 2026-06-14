效力日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬，今（14）日台灣時間12點迎接本季一軍第2次先發，在兩聯盟交流賽交手中央聯盟墊底球隊中日龍隊，對決百勝名投涌井秀章，不僅要力拚本季個人首勝，更要將火腿隊的連勝氣勢延長到10場。《NOWnews》整理6月14日，古林睿煬日職一軍先發對決中日隊的「轉播、比賽時間、賽程、數據分析」，讓您第一時間掌握最新賽況。

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🟡本文重點摘要

📍日職戰績表

📍6/14古林睿煬日職先發賽程

📍古林睿煬近期表現

📍古林睿煬球速條件如何？有哪些主力球種？

📍中日隊強嗎？目前為央聯墊底

📍6/14古林睿煬發對手是誰？涌井秀章介紹

📍6/14古林睿煬日職先發轉播連結


日職洋聯戰績表（截至6月14日賽前）

球隊 比賽 勝率 勝差
埼玉西武獅 64 39 23 2 .629 -
福岡軟銀鷹 62 37 25 0 .597 2
北海道日本火腿鬥士 65 36 29 0 .554 4.5
歐力士猛牛 63 34 28 1 .548 5
千葉羅德海洋 63 30 31 2 .492 8.5
東北樂天金鷲 62 23 38 1 .377 15.5
日職央聯戰績表（截至6月14日賽前）

球隊 比賽 勝率 勝差
讀賣巨人 63 34 27 2 .557 -
阪神虎 61 33 27 1 .550 0.5
養樂多燕子 63 33 29 1 .532 1.5
橫濱DeNA 63 26 35 2 .426 8
廣島東洋鯉魚 60 22 35 3 .386 10
中日龍 63 21 41 1 .339 13.5
6/14古林睿煬日職先發賽程

對戰組合：中日龍@北海道日本火腿鬥士

比賽場地：ES CON FIELD HOKKAIDO

比賽時間：12：00（台灣時間）

先發投手：涌井秀章（中日龍 0-0，1.80）VS古林睿煬（ 北海道日本火腿鬥士0-1，5.40）

▲北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬今日將先發交手中日龍隊，對決老將涌井秀章。（圖／截圖自日職官網）
▲北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬今日將先發交手中日龍隊，對決老將涌井秀章。（圖／截圖自日職官網）
古林睿煬近期表現

古林睿煬前次在一軍登板已經是5月2日，先發交手歐力士猛牛隊，主投4局失2分，共用78球，被敲出5安含1轟，另外送出6次三振、3次保送，最終無關勝敗。回到二軍這段期間，古林睿煬在二軍出賽4場，拿下1勝2敗，21.2局失11分，防禦率4.81。

古林睿煬近期登板是6月7日二軍先發新潟天鵝之皇隊，主投5局無失分，僅被敲出2安，另外送出1次三振，奪下本季二軍首勝。

古林睿煬球速條件如何？有哪些主力球種？

據《Sportsnavi》分析，古林睿煬本季在日職共使用5種球種，速球均速150.9公里（使用率49.1%、揮空率12.9%），滑球均速139公里（使用率23.1%、揮空率12.5%），曲球均速126.6公里（使用率15%、揮空率0%），快速指叉球均速139.4公里，（使用率8.1%、揮空率21.4%），二縫線速球均速148.9公里，（使用率4.6%、揮空率25%）

中日隊強嗎？目前為央聯墊底

中日隊目前戰績21勝41敗1和、排在央聯墊底，落後龍頭讀賣巨人隊13.5場勝差，攻擊端團隊敲出44轟排名第3，打擊率2成32在央聯排名第4，23次盜壘排名墊底，雖然中日隊是B段班，但全壘打數排在前段，古林睿煬仍要小心應對。

▲本季是涌井秀章職棒生涯第22年，累積518場出賽，拿下166勝167敗，生涯防禦率3.58。涌井今年在一軍出賽1場，投5局失1分，防禦率1.80。（圖／取自中日龍官方IG）
▲本季是涌井秀章職棒生涯第22年，累積518場出賽，拿下166勝167敗，生涯防禦率3.58。涌井今年在一軍出賽1場，投5局失1分，防禦率1.80。（圖／取自中日龍官方IG）
6/14古林睿煬發對手是誰？涌井秀章介紹

古林睿煬此役正面對決的是生涯拿下166勝的39歲投手涌井秀章。涌井出身千葉縣，畢業於橫濱高校，2004年日職選秀第1輪加入西武獅隊，2014年透過FA轉隊至千葉羅德海洋隊，2019年被交易至東北樂天金鷲隊，2022年再被交易至中日隊。

本季是涌井職棒生涯第22年，累積518場出賽，拿下166勝167敗，生涯防禦率3.58。涌井本季在一軍出賽1場，投5局失1分，防禦率1.80。

據《Sportsnavi》分析，涌井共有7球種，除了速球外，還搭配滑球、指叉球、曲球、伸卡球、卡特球以及變速球，其中速球均速約145.2公里（使用率45.6%、揮空率6.5%），滑球均速約131.8公里（使用率32.4%、揮空率4.5%），指叉球均速約140.2公里（使用率8.8%、揮空率16.7%），伸卡球均速約138.6公里（使用率7.4%、揮空率0%），曲球均速約112公里（使用率2.9%、揮空率0%），變速球均速約116公里（使用率1.5%、揮空率0%），卡特球均速約144公里（使用率1.5%、揮空率0%）。

6/14古林睿煬日職先發轉播連結

隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。

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▲DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權。（圖／DAZN提供）
▲DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權。（圖／DAZN提供）

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...