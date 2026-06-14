效力日本職棒（NPB）北海道日本火腿鬥士隊「台灣金孫」古林睿煬，今（14）日台灣時間12點迎接本季一軍第2次先發，在兩聯盟交流賽交手中央聯盟墊底球隊中日龍隊，對決百勝名投涌井秀章，不僅要力拚本季個人首勝，更要將火腿隊的連勝氣勢延長到10場。《NOWnews》整理6月14日，古林睿煬日職一軍先發對決中日隊的「轉播、比賽時間、賽程、數據分析」，讓您第一時間掌握最新賽況。
🟡本文重點摘要
📍日職戰績表
📍6/14古林睿煬日職先發賽程
📍古林睿煬近期表現
📍古林睿煬球速條件如何？有哪些主力球種？
📍中日隊強嗎？目前為央聯墊底
📍6/14古林睿煬發對手是誰？涌井秀章介紹
📍6/14古林睿煬日職先發轉播連結
⚾日職洋聯戰績表（截至6月14日賽前）
⚾日職央聯戰績表（截至6月14日賽前）
⚾6/14古林睿煬日職先發賽程
對戰組合：中日龍@北海道日本火腿鬥士
比賽場地：ES CON FIELD HOKKAIDO
比賽時間：12：00（台灣時間）
先發投手：涌井秀章（中日龍 0-0，1.80）VS古林睿煬（ 北海道日本火腿鬥士0-1，5.40）
⚾古林睿煬近期表現
古林睿煬前次在一軍登板已經是5月2日，先發交手歐力士猛牛隊，主投4局失2分，共用78球，被敲出5安含1轟，另外送出6次三振、3次保送，最終無關勝敗。回到二軍這段期間，古林睿煬在二軍出賽4場，拿下1勝2敗，21.2局失11分，防禦率4.81。
古林睿煬近期登板是6月7日二軍先發新潟天鵝之皇隊，主投5局無失分，僅被敲出2安，另外送出1次三振，奪下本季二軍首勝。
⚾古林睿煬球速條件如何？有哪些主力球種？
據《Sportsnavi》分析，古林睿煬本季在日職共使用5種球種，速球均速150.9公里（使用率49.1%、揮空率12.9%），滑球均速139公里（使用率23.1%、揮空率12.5%），曲球均速126.6公里（使用率15%、揮空率0%），快速指叉球均速139.4公里，（使用率8.1%、揮空率21.4%），二縫線速球均速148.9公里，（使用率4.6%、揮空率25%）
⚾中日隊強嗎？目前為央聯墊底
中日隊目前戰績21勝41敗1和、排在央聯墊底，落後龍頭讀賣巨人隊13.5場勝差，攻擊端團隊敲出44轟排名第3，打擊率2成32在央聯排名第4，23次盜壘排名墊底，雖然中日隊是B段班，但全壘打數排在前段，古林睿煬仍要小心應對。
⚾6/14古林睿煬發對手是誰？涌井秀章介紹
古林睿煬此役正面對決的是生涯拿下166勝的39歲投手涌井秀章。涌井出身千葉縣，畢業於橫濱高校，2004年日職選秀第1輪加入西武獅隊，2014年透過FA轉隊至千葉羅德海洋隊，2019年被交易至東北樂天金鷲隊，2022年再被交易至中日隊。
本季是涌井職棒生涯第22年，累積518場出賽，拿下166勝167敗，生涯防禦率3.58。涌井本季在一軍出賽1場，投5局失1分，防禦率1.80。
據《Sportsnavi》分析，涌井共有7球種，除了速球外，還搭配滑球、指叉球、曲球、伸卡球、卡特球以及變速球，其中速球均速約145.2公里（使用率45.6%、揮空率6.5%），滑球均速約131.8公里（使用率32.4%、揮空率4.5%），指叉球均速約140.2公里（使用率8.8%、揮空率16.7%），伸卡球均速約138.6公里（使用率7.4%、揮空率0%），曲球均速約112公里（使用率2.9%、揮空率0%），變速球均速約116公里（使用率1.5%、揮空率0%），卡特球均速約144公里（使用率1.5%、揮空率0%）。
⚾6/14古林睿煬日職先發轉播連結
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
線上串流：DAZN（付費）
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📍日職戰績表
📍6/14古林睿煬日職先發賽程
📍古林睿煬近期表現
📍古林睿煬球速條件如何？有哪些主力球種？
📍中日隊強嗎？目前為央聯墊底
📍6/14古林睿煬發對手是誰？涌井秀章介紹
📍6/14古林睿煬日職先發轉播連結
⚾日職洋聯戰績表（截至6月14日賽前）
|球隊
|比賽
|勝
|敗
|和
|勝率
|勝差
|埼玉西武獅
|64
|39
|23
|2
|.629
|-
|福岡軟銀鷹
|62
|37
|25
|0
|.597
|2
|北海道日本火腿鬥士
|65
|36
|29
|0
|.554
|4.5
|歐力士猛牛
|63
|34
|28
|1
|.548
|5
|千葉羅德海洋
|63
|30
|31
|2
|.492
|8.5
|東北樂天金鷲
|62
|23
|38
|1
|.377
|15.5
|球隊
|比賽
|勝
|敗
|和
|勝率
|勝差
|讀賣巨人
|63
|34
|27
|2
|.557
|-
|阪神虎
|61
|33
|27
|1
|.550
|0.5
|養樂多燕子
|63
|33
|29
|1
|.532
|1.5
|橫濱DeNA
|63
|26
|35
|2
|.426
|8
|廣島東洋鯉魚
|60
|22
|35
|3
|.386
|10
|中日龍
|63
|21
|41
|1
|.339
|13.5
對戰組合：中日龍@北海道日本火腿鬥士
比賽場地：ES CON FIELD HOKKAIDO
比賽時間：12：00（台灣時間）
先發投手：涌井秀章（中日龍 0-0，1.80）VS古林睿煬（ 北海道日本火腿鬥士0-1，5.40）
古林睿煬前次在一軍登板已經是5月2日，先發交手歐力士猛牛隊，主投4局失2分，共用78球，被敲出5安含1轟，另外送出6次三振、3次保送，最終無關勝敗。回到二軍這段期間，古林睿煬在二軍出賽4場，拿下1勝2敗，21.2局失11分，防禦率4.81。
古林睿煬近期登板是6月7日二軍先發新潟天鵝之皇隊，主投5局無失分，僅被敲出2安，另外送出1次三振，奪下本季二軍首勝。
⚾古林睿煬球速條件如何？有哪些主力球種？
據《Sportsnavi》分析，古林睿煬本季在日職共使用5種球種，速球均速150.9公里（使用率49.1%、揮空率12.9%），滑球均速139公里（使用率23.1%、揮空率12.5%），曲球均速126.6公里（使用率15%、揮空率0%），快速指叉球均速139.4公里，（使用率8.1%、揮空率21.4%），二縫線速球均速148.9公里，（使用率4.6%、揮空率25%）
⚾中日隊強嗎？目前為央聯墊底
中日隊目前戰績21勝41敗1和、排在央聯墊底，落後龍頭讀賣巨人隊13.5場勝差，攻擊端團隊敲出44轟排名第3，打擊率2成32在央聯排名第4，23次盜壘排名墊底，雖然中日隊是B段班，但全壘打數排在前段，古林睿煬仍要小心應對。
古林睿煬此役正面對決的是生涯拿下166勝的39歲投手涌井秀章。涌井出身千葉縣，畢業於橫濱高校，2004年日職選秀第1輪加入西武獅隊，2014年透過FA轉隊至千葉羅德海洋隊，2019年被交易至東北樂天金鷲隊，2022年再被交易至中日隊。
本季是涌井職棒生涯第22年，累積518場出賽，拿下166勝167敗，生涯防禦率3.58。涌井本季在一軍出賽1場，投5局失1分，防禦率1.80。
據《Sportsnavi》分析，涌井共有7球種，除了速球外，還搭配滑球、指叉球、曲球、伸卡球、卡特球以及變速球，其中速球均速約145.2公里（使用率45.6%、揮空率6.5%），滑球均速約131.8公里（使用率32.4%、揮空率4.5%），指叉球均速約140.2公里（使用率8.8%、揮空率16.7%），伸卡球均速約138.6公里（使用率7.4%、揮空率0%），曲球均速約112公里（使用率2.9%、揮空率0%），變速球均速約116公里（使用率1.5%、揮空率0%），卡特球均速約144公里（使用率1.5%、揮空率0%）。
⚾6/14古林睿煬日職先發轉播連結
隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。
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