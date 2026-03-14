2026台灣燈會在嘉義明（15）日將是最後一天，嘉義縣政府，閉幕儀式節目相當精彩，自下午5時起展開超過4小時，包括金曲歌后黃妃與音樂大師陳明章同台、唐美雲歌仔戲團首度登場，另外，開幕有煙火秀，閉幕無施放煙火，但是有千架無人機展演「嘉義．台灣」主題。《NOWNEWS》整理無人機展演時間與最佳觀賞點，還有閉幕節目表、地圖與交通接駁燈資訊一次看。
🟡「2026台灣燈會在嘉義」主要資訊：
時間：3月3日～3月15日
地點：嘉義縣政府前廣場以及周邊區域
官網：「2026台灣燈會在嘉義」
🟡「2026台灣燈會在嘉義」閉幕儀式節目表：
交通部觀光署指出，台灣燈會閉幕演出陣容包含金曲歌后黃妃與音樂人陳明章同台演出。此外，男團F.F.O與ARKis也將登台表演，阿卡貝拉團體神秘失控則將帶來懷舊金曲演出。
傳統表演方面，唐美雲歌仔戲團將首次在台灣燈會舞台演出，由唐美雲攜手許秀年與小咪共同登台；曾參與巴黎文化奧運演出的創造焦點也將帶來結合馬戲與表演藝術的節目。活動還包括來自韓國的傳統藝術團隊、藝響台灣劇團以十二生肖為主題的表演，以及大嘉音樂聚工坊改編的音樂劇演出。
📍主舞台
17:30 - 18:00 閉幕儀式：《人聲fun 輕鬆》神秘失控人聲樂團
18:05 - 18:30 閉幕儀式：《粉紅龐克》創造焦點
18:35 - 19:00 閉幕儀式：《愛與信心創造光》大嘉音樂聚工坊
19:15 - 19:30 閉幕儀式：《十二生肖時來運轉》藝響臺灣劇團
20:05 - 20:30 閉幕儀式：《歡欣鼓舞慶佳節》韓國男寺黨表演藝術團
20:35 - 21:00 閉幕儀式：《光耀滿城‧戲迎新春》唐美雲歌仔戲團
21:05 - 21:30 閉幕儀式：《Future for all》F.F.O & ARkis
📍縣府舞台：
18:00 - 22:00 紙風車｜雨馬燈光秀展示｜（每場 15 分鐘，共有5場）
說明：《雨馬》是高達 10 公尺、長 13 公尺、重達 7 噸的巨型機械裝置，雨馬的眼睛能開闔、頭部擺動、口中噴吐白霧，在光影流轉間，觀眾走進視覺與聽覺的藝術旅程。
🟡「2026台灣燈會在嘉義」閉幕無人機展演秀：
時間：3月15日（日），晚上19:05~19:15，展演10分鐘
主題：嘉義.台灣
最佳觀賞點：嘉義縣政府對面
🟡「2026台灣燈會在嘉義」燈區簡介：
主燈中央展區「光躍台灣」：
主燈「光沐-世界的阿里山」、副燈「天驥夢飛揚」、副燈「火鳥啟靈光」；其餘主燈區主題「逐鹿光溯源」、「光照林野間」、「農漁慶豐收」、「環島樂遊趣」、「團聚光抵嘉」、「科技嘉年華」、「北回歸嘉徑」、「傳統小花燈」、「迎賓門」、「光環境」、「年年有餘」，今年主燈區一共有1主燈、2副燈以及11處主題燈區展出。
🟡「2026嘉義台灣燈會」主燈展區攻略：
今年台灣燈會跳脫往年用生肖年來做為主視覺，而是改用嘉義著名的阿里山神木作為主軸，主燈以「光沐－世界的阿里山」為名，以阿里山神木的意像，作為整體視覺和精神核心。該主燈是由藝術家姚仲涵操刀，高度達21公尺。
展演時間：每天18：00至22：00，每半小時會展演3分鐘。
地點：嘉義縣政府前廣場，光耀台灣區
🟡「2026台灣燈會在嘉義」超級瑪利歐燈區攻略：
嘉義縣政府表示，「GET THE STAR！超級瑪利歐主題燈區」作為本次星燦嘉年華的主燈，以高達 10公尺的瑪利歐造型亮相，搭配星星元素與燈光設計。展區囊括《超級瑪利歐》角色與經典元素，從「無敵星迎賓之路」出發，迎接 10公尺高的瑪利歐主燈，以跳躍的「無敵星」與光影設計，串聯起各個遊戲角色的大小特色燈區。
📍商品銷售區
◼︎ 號碼牌發放時間
週一到週四：14：00～22：00
週五到週日：11：00～22：00
◼︎ 號碼牌發放規定
1️⃣開始營業會依序發號碼牌，不可選時段，號碼牌有該場次入場時間，領到號碼牌都能夠入場，請依時間入場。如有調整請依現場公告為準。
2️⃣每人限領一張，每一位進場都需持有一張號碼牌。
📍角色見面拍照區
◼︎ 號碼牌發放時間
每週五、週六及週日12：40開始發放。
◼︎ 號碼牌發放規定
1️⃣可以領取全日的拍照場次，每場次20分鐘，每次會有兩位超級瑪利歐角色一起合影，加碼發送當場的角色頭箍。
2️⃣每人限領一張。
🟡「2026台灣燈會在嘉義」交通接駁與交通管制：
今年嘉義台灣燈會也有提供免費接駁車的服務，民眾可於高鐵嘉義站、台鐵嘉義站（文創園區）、嘉義棒球場（KANO公園）及朴子轉運站轉乘接駁車前往燈區，接駁時間為週一至週四13時30分至22時30分；週五及假日（包含開燈日）是上午9時30分至23時。
嘉義縣政府還規劃即時賞燈攻略，可利用查詢想去的目標地點方便導航以及所需時間。
📍接駁車資訊：
▪️ 高鐵嘉義站/P4~P7停車場：
→ 步行3–10分鐘至高鐵接駁候車區（穿越站前廣場）
→ 轉乘至燈區東轉運站
→ 提供2台無障礙班次服務
▪️ 台鐵嘉義站：
→（前站）步行5分鐘至台鐵接駁候車區（嘉義市文化創意園區）
→ 轉乘至燈區東轉運站
→ 提供2台無障礙班次服務
▪️ 嘉義市及竹崎、中埔、番路、民雄民眾：
→ 至嘉義棒球場接駁區（嘉義市啟明路與公明路口）
→ 轉乘至燈區東轉運站
→ 提供1台無障礙班次服務
▪️ P1~P2停車場：
→ 至小槺榔一路與仁和一路口接駁區
→ 轉乘至燈區西轉運站
→ 提供1台無障礙班次服務
▪️ 高鐵嘉義站/P4~P7停車場：
→ 步行3–10分鐘至高鐵接駁候車區（穿越站前廣場）
→ 轉乘至燈區東轉運站
→ 提供2台無障礙班次服務
📍停車場資訊：
如果是開車自行前往的民眾，可停放高鐵嘉義站周邊P4至P7停車場，或展區西側P1、P2及南側P3停車場，再轉乘接駁車進場
📍交通管制資訊：
燈會期間部分路段都會實施交通管制，平日為下午至晚間時段，假日及開燈日則自上午開始管制至活動結束，請民眾配合現場交通引導並預留行程時間。
資訊來源：2026年台灣燈會、嘉義縣政府
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時間：3月3日～3月15日
地點：嘉義縣政府前廣場以及周邊區域
官網：「2026台灣燈會在嘉義」
交通部觀光署指出，台灣燈會閉幕演出陣容包含金曲歌后黃妃與音樂人陳明章同台演出。此外，男團F.F.O與ARKis也將登台表演，阿卡貝拉團體神秘失控則將帶來懷舊金曲演出。
傳統表演方面，唐美雲歌仔戲團將首次在台灣燈會舞台演出，由唐美雲攜手許秀年與小咪共同登台；曾參與巴黎文化奧運演出的創造焦點也將帶來結合馬戲與表演藝術的節目。活動還包括來自韓國的傳統藝術團隊、藝響台灣劇團以十二生肖為主題的表演，以及大嘉音樂聚工坊改編的音樂劇演出。
📍主舞台
17:30 - 18:00 閉幕儀式：《人聲fun 輕鬆》神秘失控人聲樂團
18:05 - 18:30 閉幕儀式：《粉紅龐克》創造焦點
18:35 - 19:00 閉幕儀式：《愛與信心創造光》大嘉音樂聚工坊
19:15 - 19:30 閉幕儀式：《十二生肖時來運轉》藝響臺灣劇團
20:05 - 20:30 閉幕儀式：《歡欣鼓舞慶佳節》韓國男寺黨表演藝術團
20:35 - 21:00 閉幕儀式：《光耀滿城‧戲迎新春》唐美雲歌仔戲團
21:05 - 21:30 閉幕儀式：《Future for all》F.F.O & ARkis
18:00 - 22:00 紙風車｜雨馬燈光秀展示｜（每場 15 分鐘，共有5場）
說明：《雨馬》是高達 10 公尺、長 13 公尺、重達 7 噸的巨型機械裝置，雨馬的眼睛能開闔、頭部擺動、口中噴吐白霧，在光影流轉間，觀眾走進視覺與聽覺的藝術旅程。
時間：3月15日（日），晚上19:05~19:15，展演10分鐘
主題：嘉義.台灣
最佳觀賞點：嘉義縣政府對面
主燈中央展區「光躍台灣」：
主燈「光沐-世界的阿里山」、副燈「天驥夢飛揚」、副燈「火鳥啟靈光」；其餘主燈區主題「逐鹿光溯源」、「光照林野間」、「農漁慶豐收」、「環島樂遊趣」、「團聚光抵嘉」、「科技嘉年華」、「北回歸嘉徑」、「傳統小花燈」、「迎賓門」、「光環境」、「年年有餘」，今年主燈區一共有1主燈、2副燈以及11處主題燈區展出。
🟡「2026嘉義台灣燈會」主燈展區攻略：
今年台灣燈會跳脫往年用生肖年來做為主視覺，而是改用嘉義著名的阿里山神木作為主軸，主燈以「光沐－世界的阿里山」為名，以阿里山神木的意像，作為整體視覺和精神核心。該主燈是由藝術家姚仲涵操刀，高度達21公尺。
展演時間：每天18：00至22：00，每半小時會展演3分鐘。
地點：嘉義縣政府前廣場，光耀台灣區
🟡「2026台灣燈會在嘉義」超級瑪利歐燈區攻略：
嘉義縣政府表示，「GET THE STAR！超級瑪利歐主題燈區」作為本次星燦嘉年華的主燈，以高達 10公尺的瑪利歐造型亮相，搭配星星元素與燈光設計。展區囊括《超級瑪利歐》角色與經典元素，從「無敵星迎賓之路」出發，迎接 10公尺高的瑪利歐主燈，以跳躍的「無敵星」與光影設計，串聯起各個遊戲角色的大小特色燈區。
📍商品銷售區
◼︎ 號碼牌發放時間
週一到週四：14：00～22：00
週五到週日：11：00～22：00
◼︎ 號碼牌發放規定
1️⃣開始營業會依序發號碼牌，不可選時段，號碼牌有該場次入場時間，領到號碼牌都能夠入場，請依時間入場。如有調整請依現場公告為準。
2️⃣每人限領一張，每一位進場都需持有一張號碼牌。
📍角色見面拍照區
◼︎ 號碼牌發放時間
每週五、週六及週日12：40開始發放。
◼︎ 號碼牌發放規定
1️⃣可以領取全日的拍照場次，每場次20分鐘，每次會有兩位超級瑪利歐角色一起合影，加碼發送當場的角色頭箍。
2️⃣每人限領一張。
🟡「2026台灣燈會在嘉義」交通接駁與交通管制：
今年嘉義台灣燈會也有提供免費接駁車的服務，民眾可於高鐵嘉義站、台鐵嘉義站（文創園區）、嘉義棒球場（KANO公園）及朴子轉運站轉乘接駁車前往燈區，接駁時間為週一至週四13時30分至22時30分；週五及假日（包含開燈日）是上午9時30分至23時。
嘉義縣政府還規劃即時賞燈攻略，可利用查詢想去的目標地點方便導航以及所需時間。
📍接駁車資訊：
▪️ 高鐵嘉義站/P4~P7停車場：
→ 步行3–10分鐘至高鐵接駁候車區（穿越站前廣場）
→ 轉乘至燈區東轉運站
→ 提供2台無障礙班次服務
▪️ 台鐵嘉義站：
→（前站）步行5分鐘至台鐵接駁候車區（嘉義市文化創意園區）
→ 轉乘至燈區東轉運站
→ 提供2台無障礙班次服務
▪️ 嘉義市及竹崎、中埔、番路、民雄民眾：
→ 至嘉義棒球場接駁區（嘉義市啟明路與公明路口）
→ 轉乘至燈區東轉運站
→ 提供1台無障礙班次服務
▪️ P1~P2停車場：
→ 至小槺榔一路與仁和一路口接駁區
→ 轉乘至燈區西轉運站
→ 提供1台無障礙班次服務
▪️ 高鐵嘉義站/P4~P7停車場：
→ 步行3–10分鐘至高鐵接駁候車區（穿越站前廣場）
→ 轉乘至燈區東轉運站
→ 提供2台無障礙班次服務
📍停車場資訊：
如果是開車自行前往的民眾，可停放高鐵嘉義站周邊P4至P7停車場，或展區西側P1、P2及南側P3停車場，再轉乘接駁車進場
📍交通管制資訊：
燈會期間部分路段都會實施交通管制，平日為下午至晚間時段，假日及開燈日則自上午開始管制至活動結束，請民眾配合現場交通引導並預留行程時間。
資訊來源：2026年台灣燈會、嘉義縣政府