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高雄市仁武區14日發生一起交通事故，一名陳姓機車騎士凌晨行經澄觀路一段時，與一輛從路邊起步的休旅車發生碰撞，陳男當場重傷倒地，送醫搶救後仍宣告不治。事故發生在14日凌晨1時許，警消接獲通報指出仁武區澄觀路一段發生交通事故。救護人員到場時，發現騎士倒臥在地，四肢嚴重受傷且意識不清，隨即將其送往醫院急救。還原整起車禍，49歲陳姓男子當時剛從加油站下班，騎乘機車準備返家，沿澄觀路一段由東往西行駛；與此同時，52歲游姓男子駕駛Range Rover休旅車，從路旁一間園藝行起步準備切入車道，雙方不慎發生碰撞，造成陳男重傷。警消趕抵現場後，立即將陳男送醫治療，但經過一個多小時搶救後，陳男仍因傷重宣告不治。警方對雙方駕駛進行酒測及抽血檢驗，均未發現酒精反應。因此警方初步研判，疑為游姓男子起步時未禮讓行駛中車輛導致事故。警方已依涉嫌過失致死罪將游男移送法辦，並報請檢察官相驗，詳細肇事原因仍待進一步釐清。