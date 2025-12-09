我是廣告 請繼續往下閱讀

，被告之一、威京集團主席沈慶京卻面臨內憂外患，除了官司遭求刑17年，全台最大建商寶佳集團與威京旗下中華工程的經營權之爭，在上個月正式檯面化，，如果准許他走訪各地工商界友人、中南部銀行，他可協助出售公司不動產，也能解救營運危機，不過北院合議庭仍認定將沈慶京活動範圍限定台北市已屬於「最低限制手段」，沒有違反比例原則，駁回聲請。沈慶京主張，檢辯聲請傳喚的證人已在2025年10月30日詰問完畢、12月中開始言詞辯論程序，本案經過將近一年審理，案情已大致明朗，但他因為本案審理期間媒體大肆不實報導，嚴重影響他和公司的信用，連帶牽累公司營運及財務狀況；，有利於改善公司營運及財務狀況，請法院准他活動範圍為，如果會經過機場、港口，將主動預先通報科技監控中心，避免誤會他有逃亡之虞。聲請狀指出，；重金具保、電子腳環、專案手機及限制出境出海等強制處分，已足以保全被告接受審判，沒有再限制活動範圍僅限臺北市的必要。合議庭認為，沈慶京身為威京集團主席，與一般人相比，具有出境後在海外滯留不歸的經濟實力與人脈，為確保日後審理及執行程序的順利進行，命令被告活動範圍受限，仍屬於適當必要的保全方法。裁定書提到，今年7月同意沈慶京交保時已告知他，如果有前往三芝祭拜父母等正當理由可另行聲請。，尚與比例原則無違，所以他聲請變更活動範圍無理由，應予駁回。