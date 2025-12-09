天氣好冷就想吃熱呼呼的麵食，三商巧福表示，今（9）日起出示身分證字號對中4碼「3375」連續數字，免費吃「原汁牛肉麵」1碗；12月週年慶今起連吃9天「牛肉麵、排骨飯」都只要109元！麵匡匡也慶祝2週年慶，吃拉麵滿額「免費送小菜＋溏心蛋」。《NOWNEWS今日新聞》記者整理美食優惠，本文提供給讀者一次掌握。
三商巧福：身分證「中4碼」免費吃牛肉麵！週年慶優惠109元連吃9天
三商巧福表示，今12月9日至12月17日連續9天週年慶優惠，全台門市爽吃「原汁牛肉麵」特價109元（原價175元）、「紅燒排骨飯」特價109元（原價140元），一次最高現省66元。
今12月9日活動首日，到門市出示身分證字號對中4碼「3375」連續數字，就能免費吃「原汁牛肉麵」1碗，有夠划算。活動期間以悠遊付結帳，還有每筆享回饋3%、最高回饋18%。
麵匡匡：週年慶加菜！免費送溏心蛋、玩抽獎
麵匡匡表示，歡慶2週年慶，即日起至12月14日，周二至周四到店限定，消費滿300元即贈「胡麻嫩豆腐＋溏心蛋」；12月15日至2026年1月4日，消費滿300元即贈「魚卵佐泡菜＋溏心蛋」。加入會員到店玩刮刮樂，通通有獎即刮即用；至門市消費滿50元贈「好食成雙」抽獎券
提醒大家，本活動不得與任何活動、會員點數及票券同時使用；會員需於結帳時主動報電話，即擁有得券資格。
資料來源：三商巧福、麵匡匡
