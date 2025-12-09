我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳心緹（右）化身陪玩姐姐。（圖／翻攝自IG@esther_xinti）

范姜彥豐10月底指控粿粿和王子出軌，目前離婚進度全權交給律師，3方都未再發聲，而《全明星運動會2》紅隊成員之一的吳心緹，近來被直擊和范姜彥豐到親子景點，當起陪玩姐姐，賦予行動上的支持。吳心緹上個月29日被《CTWANT》直擊和范姜彥豐以及4、5名朋友一同到親子景點遊玩，范姜和朋友聊天時，吳心緹與插畫家蓋彼就陪粿醬到其他展區玩躲貓貓，吳心緹還會幫粿醬拍下可愛的照片。事後吳心緹也在IG寫下出遊心得，「小小一個人把大人們的心都變軟綿綿，小孩放電但我反而充滿電。」事實上，吳心緹2021年參加《全明星運動會2》，與紅隊經理粿粿成為好友，在粿粿和范姜彥豐官宣之前，她也是搶先得知消息的好友之一，同年底胡釋安、王子加入節目第三季，本來就很愛交朋友的王子促成「王子幫」的誕生，吳心緹當時與胡釋安交往，也時常會和第三季成員聚會，不過後來分手，也逐漸脫離他們。