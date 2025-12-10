陳晨威與啾啾登記結婚！樂天桃猿外野手陳晨威昨（9）日求婚成功中信兄弟啦啦隊成員啾啾（Julia），今稍早透過GU甜心社群IG發現小倆口現身戶政事務所，直接登記結婚，當中啾啾穿著純白禮服，寬鬆尺度疑似遮擋下半身，另一友人林政華的動態也配上〈baby〉一曲祝福陳晨威與啾啾，讓人不禁猜想女方是否懷孕。對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問啾啾所屬中信兄弟，直至截稿前尚未收到回覆。
稍早從GU甜心、林政華的社群中可見，陳晨威與啾啾現身戶政事務所，男方穿著筆挺西裝、好幾度露出羞澀表情，女方緊緊相依左右，一襲純白禮服、配上華美髮箍，2人宛如從童話故事裡走出的王子與公主，攜手邁入人生下一階段，特別的是，啾啾禮服寬鬆，手部放置腹前，疑似有孕、用手遮擋。
對此，《NOWNEWS今日新聞》詢問啾啾所屬中信兄弟懷孕一事，直至截稿前尚未收到回覆。
陳晨威求婚啾啾！甜喊：因為有妳，才變成我們
昨日，陳晨威、啾啾的好友黃文文透過社群Threads分享2人求婚場面，陳晨威單膝下跪向女方說，「妳的背號是49剛好是我背號98的一半，我相信這是緣分，也或許是註定，感謝老天爺讓我有機會認識妳、遇見妳，妳是我的一半，因為有妳，才變成我們，所以妳願意嫁給我嗎？」
黃文文虧陳晨威平時不善言詞，說出誓詞依然緊張得不得了，「也看得出啾啾的感動，而在鏡頭後的我早已熱淚盈眶，好開心這場求婚成功的驚喜到啾了，昨晚我真的看這些照片看了一整晚！大家最期待的中職CP帶著大家的期待向前走了，一定要一輩子幸福。」引發外界恭喜。
陳晨威、啾啾戀情回顧！追求失利、1關鍵打動她
啾啾、陳晨威當初是經過朋友介紹認識，一開始並不熱絡，倒是陳晨威天天找啾啾聊天，明顯有追求之意，不過啾啾對他並沒有太大的意思，直到有次突然發燒，一直在睡覺也沒力氣用手機，晚上醒來才看到陳晨威傳了她家附近週日有開的診所名單，要她馬上去看醫生，讓啾啾非常感動，才點頭交往。
🔺資料來源－
林政華IG、GU甜心IG
🔺看更多－
陳晨威求婚卡詞！告白啾啾「背號是我的一半」被虧比打國際賽緊張
啾啾交往陳晨威！戀愛細節全說了 羞曝男方霸氣1舉動她當場淪
