▲朱孝天（右後1）也曾抱怨團隊給他穿墨綠色衣服，和另外3位不搭。（圖／相信音樂BinMusic YouTube）

▲五月天經紀人包姐在網路上發文，被指暗酸朱孝天。（圖／翻攝自Threads）

男團F4在五月天和相信音樂的努力下回歸樂壇，掀起各種回憶殺，不過原本預計要出單曲、巡迴演唱，如今計畫生變，朱孝天遭到剔除，還在直播中控訴相信音樂單方面與他斷聯絡，營運長謝芝芬（艾姐）抹黑他等，雖相信音樂官方表示不予回應，但五月天的經紀人在Threads上發文，「請回頭看看自己先唷」疑似暗酸朱孝天。五月天的經紀人肉包（洪慧真）在Threads上發文「請回頭看看自己先唷」，被網友認為是在嗆朱孝天，還有另一名相信音樂高層留言，「那個自己他只想自己的流量。」在網路上掀起熱議。事情回歸到今年7月，F4在五月天演唱會上合體，阿信也透露2年前就已經提出邀約，後續也有發片、演唱會計畫，沒想到期間多次傳出朱孝天洩密，因而遭到退團，最後由原本的F4成員吳建豪、周渝民、言承旭，搭檔阿信組成「F✦ FOREVER」，19日要在上海舉辦4場巡演，還找來周杰倫合作新歌《恆星不忘》。此時的朱孝天，在自媒體平台上直播回應被踢出傳聞，他表示自己只是拒絕了相信音樂3個要求，就被單方面斷聯，也是看新聞才知道自己被排除在計畫外，點名高層不要再蓄意抹黑，對此相信音樂官方表示「不予回應」。