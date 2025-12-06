朱孝天被F4除名！男團F4近來重回螢光幕，可惜演唱會、新曲〈恆星不忘Forever Forever〉都不見朱孝天，周渝民、言承旭、吳建豪合作五月天阿信及周杰倫，對此，朱孝天日前被粉絲問：「他們3個開F3演唱會真的不帶你嗎？」、「有沒有可能是他不願去？」釣出他本人親回：「沒錯。」使得朱孝天先前於直播中多次洩漏合體進度、不熟且不認同歌曲理念等內幕再度掀起論戰。
朱孝天遭F4排除在外，新曲〈恆星不忘Forever Forever〉MV畫面中，F4合照硬生生變成「F4-1」，直接沒有朱孝天身影，大批粉絲直呼惋惜，這全新組合留下了些遺憾。
對此，日前朱孝天開直播時，有粉絲好奇提問：「他們3個開F3演唱會真的不帶你嗎？」其他粉絲再追問：「可能是他不願去？」釣出朱孝天本人附和回：「沒錯」，證實自己不願意合體。
朱孝天曾認F4沒辦法合體！和其他3人斷聯
今年6月份，朱孝天在直播中說明，「只要是4個人的事情，我永遠不是第一個拒絕，也不是最後一個答應的。其他3個人的狀態我沒有辦法作太多的說明。我確實很想合體，但就是沒辦法。」也坦言和周渝民、言承旭、吳建豪都已斷聯，並沒有聯繫方式，言語中頗有無奈。
事實上，朱孝天也曾於公開訪談《智族GQ》中，聊及當初F4組合的不快，「根本不認識彼此，是被硬湊隊、同進退，所以一直以來壓力都非常大。」他也吐露成員每個人心裡都有嫉妒、吃醋、不平衡等等的負面情緒，解散時心中都是「差不多了」的想法。之前F4先是在五月天演唱會上合體，但如今又拆夥，令人惋惜。
