AAA頒獎典禮的Asia Artist Awards 亞洲明星盛典今（6）日登場，為韓國媒體主辦，同時表揚 K‑POP歌手與電視、電影演員，是一場結合音樂與戲劇的跨界頒獎典禮。 明（7）天ACON則是配合AAA頒獎所推出的音樂節，走純演唱會路線，由多組參與AAA的藝人輪番表演，今年首度移師高雄世運主場館盛大舉辦，買不到票也能在LINE TV線上直播觀看，《NOWNEWS》整理今明兩天直播連結，讀者今天下午點連結就能直接看。
第10屆 AAA頒獎典禮首度移師台灣高雄舉辦，AAA主要獎項也橫跨音樂與戲劇兩大領域，包括大賞、年度藝人、新人獎、人氣獎、最佳指標獎、亞洲名人獎、焦點獎、熱門趨勢獎、最佳音樂人、最佳演員獎、最佳藝人獎、最佳OST獎、潛力獎等，除了頒獎典之外，豐富的舞台表演也相當吸睛，節目時長預計超過5小時。隔天的ACON音樂節預計也會有210分鐘表演。
AAA頒獎典禮和ACON音樂節的差別？
◼︎AAA頒獎典禮：是韓國一年一度的「Asia Artist Awards 亞洲明星盛典」，用來表揚一年內表現突出的歌手、偶像團體、以及電視、電影等領域的演員與創作者，典禮中會有紅毯、頒獎橋段，為頒獎典禮＋表演的形式。
◼︎ACON音樂節：ACON 音樂節則是 AAA 延伸出來的音樂活動，像大型聯合演唱會，聚焦在歌手與團體的連續表演，沒有得獎公布或致詞橋段，讓觀眾可以在另一整天專心看各組藝人的舞台演出。
AAA頒獎典禮、ACON音樂節活動時間、地點？
◼︎AAA頒獎典禮：12月6日14:30星光大道，16:00舉行頒獎典禮，演出時間預計約為300分鐘以上。
◼︎ACON音樂節：12月7日17:00 開始
◼︎地點：高雄國家體育場（世運主場館）
AAA頒獎典禮、ACON音樂節台灣直播連結、轉播平台
◼︎台灣電視轉播：三立都會台CH30
◼︎台灣串流轉播：LINE TV（直播連結可直接點），免費用戶也能線上看
◼︎其他地區：Weverse、UNEXT、MeWatch、MyTV、TrueVisions Now等平台收看AAA頒獎典禮直。
AAA頒獎典禮、ACON音樂節主持人、陣容？
◼︎AAA頒獎典禮主持人：由IVE成員張員瑛將第五度擔任主持人，並首次搭檔2PM的李俊昊。
◼︎ACON音樂節主持人：李濬榮、i-dle成員葉舒華、Cravity成員Allen、Kiiikiii成員Sui四人搭檔主持。
◼︎演出陣容：朴寶劍、IU、金裕貞、李伊庚、李濬榮、潤娥、惠利、車珠英、姜有皙、文素利、朴允浩、佐藤健、嚴志媛、李浚赫、崔代勳、秋泳愚、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、CRAVITY、TWS、ASH ISLAND&CHANMINA、KISS OF LIFE、林俊傑、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER。
資料來源：AAA頒獎典禮、LINE TV線上直播
