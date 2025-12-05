「台灣女兒」葉舒華回來參加AAA了！她繼去年（2024）在高雄世運主持《Golden Wave in Taiwan》拼盤演唱會後，今年再接下頒獎典禮重責大任，成為AAA的《Acon音樂節》主持人之一。舒華今（25）獨自搭機回台，下午2點46分一步入小港機場就引爆3000多人尖叫，由於太過搶鏡，使得跟在後面的《苦盡柑來遇見你》男二、飾演IU前男友的李濬榮（飾演：朴英凡）都沒人發現，他默默走在後面對粉絲比讚，相當可愛。

▲李濬榮來台參加AAA。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲李濬榮來台參加AAA，走在舒華後面，面對粉絲比讚致意。（圖／記者陳雅蘭攝）
AAA主持人抵台　舒華、李濬榮接力現身小港機場

舒華是i-dle（原名：(G)I-DLE）的成員之一，也是AAA於第二天舉辦的《Acon音樂節》主持人，將跟李濬榮、CRAVITY成員Allen、Kiiikiii成員SUI搭檔。她今天獨自搭機來台，下午2點9分落地小港機場，約莫2點46分步入接機大廳，她看到3000多人接機十分淡定，默默點頭揮手，聽到有人用盡全力喊「葉！舒！華！」也是微笑點頭，從容不迫、游刃有餘。

擔任《Acon音樂節》主持人之一的李濬榮，則默默跟在舒華後方現身，他穿著帽T、戴著墨鏡仍難掩明星光環，一眼就能認出是在《苦盡柑來遇見你》飾演IU前男友的朴英凡。雖然聲量不敵舒華，還是有粉絲認出他，李濬榮也給出一個讚的手勢回應，親民十足。

舒華最美主持人　登上大巨蛋前先站上高雄世運　

韓國女團i-dle（原名：(G)I-DLE）出道8年，日前宣布將於明年3月7日登上台北大巨蛋開唱，成為目前在該場地開唱的首組韓國女團，話題破表。不過，團內台灣成員舒華，去年（2024）就已先在高雄世運主持《Golden Wave in Taiwan》，這次再度踏上同一座5萬人主場館主持AAA，也寫下韓國女團中台籍成員的全新紀錄。

▲i-dle葉舒華（圖／記者陳雅蘭攝）
▲i-dle葉舒華將二度登上高雄世運5萬人場地。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲李濬榮（圖／記者陳雅蘭攝）
▲李濬榮默默現身，仍難掩巨星光環。（圖／記者陳雅蘭攝）

