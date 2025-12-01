我是廣告 請繼續往下閱讀

AAA主場大爆發 12月6日高雄世運登場

月底女團火力全開、男神輪番現身

▲12月6日AAA頒獎典禮主持人、完整出演名單。（圖／STARNEWS）

2025來到最後一個月，12月追星行程依舊滿出來，高雄世運主場館將迎來年度最大級的AAA（Asia Artist Awards、亞洲明星盛典）頒獎典禮，張員瑛、俊昊坐鎮主持，《苦盡柑來遇見你》男女主角IU和朴寶劍、潤娥、金裕貞、佐藤健、林俊傑等豪華陣容通通到齊，歌手卡司更是跨世代滿配，從RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids到ATEEZ、KISS OF LIFE一路排開相當豪華。除此之外，各大巨蛋、Live House也塞滿不同風格的韓星、日星，整個12月完全是追星圈的大亂鬥，週週有行程，天天都能奔波。本月初先從12月5日的藍井艾露在Legacy TERA開唱暖身，接著重頭戲在6日：AAA頒獎典禮下午在高雄世運登場！走紅毯演員隊包含朴寶劍、IU、潤娥、金裕貞、惠利到佐藤健一字排開；歌手跨團、跨國狂放送，IVE、RIIZE、LE SSERAFIM、ATEEZ、KISS OF LIFE全員抵台。 同天北部也同時打仗：NCT DREAM在台北大巨蛋開唱、ZEROBASEONE攻占台北小巨蛋。隔天7日還有第二天的AAA演唱會延續熱度，李濬榮、i-dle舒華、Allen等人接力登場；同時台北也有町田啓太粉絲見面會、AKASAKI演唱會一路開到晚上。月中13日、14日話題再度衝高：輝人南下高流海音館、YOUNG POSSE、CHANGMO、藤田麻衣子多線開打，隔天Rolling Quartz接力於THE WALL開唱。12月20日迎來第三波高峰：宮﨑薰西門紅樓開唱，Kep1er攻台大體育館。接著21日是追星地獄模式，裴珍映一日雙場、雪娥見面會、齊藤壯馬壓軸唱進Zepp。25日M.O.N.T在Hana Space繼續陪粉絲過聖誕。月底最大壓軸則是李俊昊本人登場，27日、28日連2天於台大體育館辦粉絲見面會，替12月畫下完美Ending。