▲AAA頒獎典禮直播平台一覽。（圖／@aaa2025_10th IG）

▲三立都會台將全程轉播AAA頒獎典禮。（圖／三立提供）

▲AAA 10週年紀念演唱會可以透過三立都會台全程收看。（圖／三立提供）

▲俊昊（左）、張員瑛（右）為本次AAA頒獎典禮的主持人。（圖／三立提供）

韓國年度大型娛樂盛事「Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典）」，為了慶祝成立十週年，今年首次將典禮移師台灣舉辦，於12月6日與12月7日在高雄國家體育場盛大登場，消息曝光後掀起一陣搶票潮，不過仍有許多粉絲沒能順利買到門票，為了讓沒買到票的粉絲也有參與感，三立都會台將進行獨家電視轉播，而手機則可以透過LINE、WEVERSE平台收看串流直播，一起享受這場年度盛事。AAA今（24）日宣布典禮將進行電視、串流轉播，AAA被認為是韓國首個結合音樂、戲劇及電影的跨界頒獎典禮，自2016年開辦以來，每年都集結強大卡司受到全球粉絲矚目。今年由IVE成員張員瑛和李俊昊共同主持，其中張員瑛已連任多年AAA主持人。主辦單位將於12月6日舉行「2025 Asia Artist Awards」，12月7日則舉辦十週年演唱會「ACON 2025」，連續兩天用不同形式呈現韓流娛樂盛況。本次「AAA」頒獎典禮出席藝人有：金曲歌王林俊傑、韓團RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND & CHANMINA、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER；以人氣戲劇《苦盡柑來遇見你》獲得觀眾喜愛的IU和朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、佐藤健等超華麗卡司，粉絲不要錯過。三立電視（SET）取得台灣有線電視獨家轉播權，將透過三立都會台（CH30）完整播出盛典，12月6日（六）頒獎典禮當天下午3點30分起，先直播藝人繞場及紅毯訪問，並於5點30分播出完整頒獎典禮；12月7日（日）下午6點播出拼盤演唱會「ACON 2025」，讓無法親臨現場的觀眾能透過電視同步感受年度韓流盛事魅力。