韓國女團TWICE將於明（20）日起連三天在台北大巨蛋開場，不過成員多賢在17日確定因腳傷問題無法出席，TWICE再度以「九缺一」陣容來台表演。但表演內容臨時更動，外界好奇是否符合辦理原則？根據讀者向《NOWNEWS今日新聞》透露，得到拓元客服證實可退票回答，確立可以退票處理，本次TWICE演唱會退票規定帶你一次看。
TWICE演唱會多賢缺席「可以退票嗎」？文化部法規一次看
TWICE將於3月20日至3月22日，在台北大巨蛋連開3場演唱會，但17日經紀公司JYP娛樂突然公告，表示成員之一多賢因腳傷未痊癒，在與醫生溝通後，最終決定優先治療與休息，避免進行高強度舞蹈動作，影響到腳踝康復，只好缺席本次演唱會。但對於演唱會演藝人員臨時缺席狀況，外界好奇是否符合退票原則。
雖然拓元官方規定，TWICE演唱會購票日3天後便不可退票，但根據中華民國文化部所訂定的《藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項》第3點表示：「藝文表演主要表演人員或主要節目內容，於預定表演前發生變動時，企業經營者應即以適當方式通知消費者並以明顯方式公告之。企業經營者並應說明變動主要表演人員或主要節目內容之理由。」
在第3點第3項則說明：「企業經營者依前項規定通知並公告者，消費者得於演出前要求全額退費。未依前項規定通知或公告者，於表演結束後，消費者仍得要求全額退費。」代表消費者有權因表演內容發生變動而退票。
TWICE演唱會確定能退票！拓元客服完整回應曝光
針對TWICE台北演唱會更動退票問題，讀者翁先生向《NOWNEWS今日新聞》透露，表示在去年12月就已搶到2張6800價位的演唱會門票，在得知表演人員變動狀況，於昨（18）日下午透過拓元官網聯繫詢問退票事宜，後續收到客服電子郵件。
客服來信中明確說道：「您好，針對TWICE<THIS IS FOR>WORLD TOUR IN TAIPEI，與主辦單位確認，可以協助您辦理 因主辦因素辦理退票」，強調相關服務費用與寄回郵資非屬票價部分不在退費範圍之內，若消費者未取票請務必於18日、19日兩天回覆填寫完畢的退票申請表格，證實可以退票。另外有不少民眾回報詢問客服得到相同答案，寄出退票申請表格後，發現訂單狀態已變更為「主辦單位因素辦理退票」，確立退票已經完成。
🟡TWICE演唱會退票步驟
◼︎ 步驟1：前往拓元官網找尋「客服信箱」連結，進入頁面點選尋找協助下方「聯繫我們」，即可進入提交表單頁面。
◼︎ 步驟2：問題類別選擇「退票相關」，依序填寫個人資料、購票資料等，接著會收到表單填寫成功信件，同一事件建議勿重複提交，可提高工作人員處理速度，接著靜待客服回應。
◼︎ 步驟3：準備退票相關資料
📍未取票者
收信後填寫退票申請表格（下載），並透過電子郵件寄回即可，由於今日是最後一天，建議在今天趕緊完成。
📍已取票者
若已完成取票，請務必於2026年03月20日演出開始前寄達，將「票券正本」及「退票申請表」一併寄回，請勿親送，收件地址現場無法受理，為避免爭議，必須透過掛號或快遞等第三方郵寄系統配送及簽收。收件時間為週一至週五上午十點至下午六點，適逢國定假日暫停服務。
退票地址：10551台北市松山區南京東路三段270號10樓拓元售票系統客服組
⚠️倘若等待不到客服回信，可以先行透過客服電話詢問，若客服忙碌無法接聽，未取票者建議今日趕緊將資料透過電子郵件寄出，信寄出後訂單狀態變更為「主辦單位因素辦理退票」才是退票成功；已取票者斟酌能在明（20）日演出開始前寄達，若無法確定還是建議直接觀賞演唱會最佳！
資料來源：拓元官網、中華民國文化部
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TWICE將於3月20日至3月22日，在台北大巨蛋連開3場演唱會，但17日經紀公司JYP娛樂突然公告，表示成員之一多賢因腳傷未痊癒，在與醫生溝通後，最終決定優先治療與休息，避免進行高強度舞蹈動作，影響到腳踝康復，只好缺席本次演唱會。但對於演唱會演藝人員臨時缺席狀況，外界好奇是否符合退票原則。
在第3點第3項則說明：「企業經營者依前項規定通知並公告者，消費者得於演出前要求全額退費。未依前項規定通知或公告者，於表演結束後，消費者仍得要求全額退費。」代表消費者有權因表演內容發生變動而退票。
針對TWICE台北演唱會更動退票問題，讀者翁先生向《NOWNEWS今日新聞》透露，表示在去年12月就已搶到2張6800價位的演唱會門票，在得知表演人員變動狀況，於昨（18）日下午透過拓元官網聯繫詢問退票事宜，後續收到客服電子郵件。
客服來信中明確說道：「您好，針對TWICE<THIS IS FOR>WORLD TOUR IN TAIPEI，與主辦單位確認，可以協助您辦理 因主辦因素辦理退票」，強調相關服務費用與寄回郵資非屬票價部分不在退費範圍之內，若消費者未取票請務必於18日、19日兩天回覆填寫完畢的退票申請表格，證實可以退票。另外有不少民眾回報詢問客服得到相同答案，寄出退票申請表格後，發現訂單狀態已變更為「主辦單位因素辦理退票」，確立退票已經完成。
◼︎ 步驟1：前往拓元官網找尋「客服信箱」連結，進入頁面點選尋找協助下方「聯繫我們」，即可進入提交表單頁面。
📍未取票者
收信後填寫退票申請表格（下載），並透過電子郵件寄回即可，由於今日是最後一天，建議在今天趕緊完成。
📍已取票者
若已完成取票，請務必於2026年03月20日演出開始前寄達，將「票券正本」及「退票申請表」一併寄回，請勿親送，收件地址現場無法受理，為避免爭議，必須透過掛號或快遞等第三方郵寄系統配送及簽收。收件時間為週一至週五上午十點至下午六點，適逢國定假日暫停服務。
退票地址：10551台北市松山區南京東路三段270號10樓拓元售票系統客服組
⚠️倘若等待不到客服回信，可以先行透過客服電話詢問，若客服忙碌無法接聽，未取票者建議今日趕緊將資料透過電子郵件寄出，信寄出後訂單狀態變更為「主辦單位因素辦理退票」才是退票成功；已取票者斟酌能在明（20）日演出開始前寄達，若無法確定還是建議直接觀賞演唱會最佳！