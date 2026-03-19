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TWICE演唱會多賢缺席「可以退票嗎」？文化部法規一次看

▲TWICE即將在20日開始，於台北大巨蛋連唱3天，但在昨17日JYP娛樂緊急宣布多賢（上排中）因腳傷沒好將缺席，繼去年高雄場後，台灣演唱會又缺1人。（圖／TWICE﻿ FB）

「企業經營者依前項規定通知並公告者，消費者得於演出前要求全額退費。未依前項規定通知或公告者，於表演結束後，消費者仍得要求全額退費。」

▲文化部《藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項》明確寫道，表演人員或主要內容若在表演前發生變動，消費者可以演出前要求退費。（圖／文化部官網moc.gov.tw）

TWICE演唱會確定能退票！拓元客服完整回應曝光

「您好，針對TWICE<THIS IS FOR>WORLD TOUR IN TAIPEI，與主辦單位確認，可以協助您辦理 因主辦因素辦理退票」，強調相關服務費用與寄回郵資非屬票價部分不在退費範圍之內，若消費者未取票請務必於18日、19日兩天回覆填寫完畢的退票申請表格，證實可以退票。

▲針對TWICE台北演唱會演出者變更，拓元客服回應可退票處理。（圖／讀者提供）

🟡TWICE演唱會退票步驟

▲前往拓元官網找尋「客服信箱」連結，進入頁面點選尋找協助下方「聯繫我們」，即可進入提交表單頁面。（圖／拓元官網）

▲問題類別選擇「退票相關」，依序填寫個人資料、購票資料等，接著會收到表單填寫成功信件，同一事件建議勿重複提交，可提高工作人員處理速度，接著靜待客服回應。（圖／拓元官網）

⚠️倘若等待不到客服回信，可以先行透過客服電話詢問，若客服忙碌無法接聽，未取票者建議今日趕緊將資料透過電子郵件寄出，信寄出後訂單狀態變更為「主辦單位因素辦理退票」才是退票成功；已取票者斟酌能在明（20）日演出開始前寄達，若無法確定還是建議直接觀賞演唱會最佳！