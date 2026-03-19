我是廣告 請繼續往下閱讀

要3張衛生紙遭鴨肉店公審！女學生一席話惹母心疼

▲女學生透過外送平台訂購110元鴨肉飯，並在禮貌備註「如果可以，請幫我附3張衛生紙，非常感謝。」竟遭鴨肉店員工拍照公審。（圖／一百五臉書）

▲一名自稱是女學生母親的網友出面表示，女兒之所以要3張衛生紙，僅是因為鴨肉飯較油膩，而學校抽屜衛生紙剛好用完，希望店家能提供，不方便也沒關係。（圖／翻攝Google評價）

鴨肉店公審女學生遭炎上！負責人道歉仍止不住怒火

▲高雄鴨肉店公審女學生引發爭議，負責人發布聲明致歉。（圖／當事鴨肉店Threads）

▲有人挖出店家過往回應Google評價，同樣也是充滿嘲諷與不屑的語氣。（圖／翻攝Google地圖）

高雄鴨肉店近日傳出爭議，一名女學生與近日透過外送平台向店家訂購鴨肉飯，並在備註禮貌請託「附3張衛生紙」，沒想到反而遭員工公審與洩露個資，瞬間引起大眾怒火，事後負責人雖然出面道歉，仍止不住火，女學生媽媽昨（18）日也心疼還原事情經過，心疼表示女兒至今還在擔憂會替店家帶來負面影響。一名高二女學生於16日透過外送平台訂購110元鴨肉飯，並在禮貌備註「如果可以，請幫我附3張衛生紙，非常感謝。」竟遭鴨肉店員工拍照公審，狠酸「做餐飲快兩年，第一次看到這種備註，很抱歉用這種方式認識妳，希望事情不是我想的那樣。」還附上與朋友LINE聊天紀錄，朋友甚至嘲笑「有沒有可能他在外面上廁所沒衛生紙」。鴨肉店員工不僅公審女學生，甚至還洩露當事人個資，離譜行徑立馬遭到炎上。一名自稱是女學生母親的網友出面表示，女兒之所以要3張衛生紙，僅是因為鴨肉飯較油膩，而學校抽屜衛生紙剛好用完，希望店家能提供，不方便也沒關係。而女兒得知被公審消息後，向母親表示「跟店家要衛生紙是不對的行為嗎？因為店家很生氣，自己個資還全被公布」，讓女學生媽媽感到氣憤又心疼。不僅如此，女學生還拒絕所有媒體採訪，只因「怕會給店家帶來負面消息，而影響生意」，直到最後還在替店家著想，也希望社會能多一點愛心與同理心。針對本起事件，高雄鴨肉店負責人出面道歉，「造成大家社會感官不好，是我教育失策！真的很抱歉，很對不起」，強調員工貼文是一時衝動，內容為跟朋友的日常對談，當事店員已自行請假一週，並且會深深反省並改進，「今天已造成大家情緒上的波動，我在這邊跟各位說聲：對不起，真的非常抱歉！」負責人表示會負起全責，且向女學生喊話「這位客人如果您有看到的話，不要客氣請到店內，讓我招待您，整桌免單。再此跟您致上歉意，真的很不好意思！」承諾未來會加強教育訓練。不過網友看完聲明依舊不買單，認為「公開人家個資想用免單來敷衍喔？被你們公開資訊還要去你店內？等著被你們繼續羞辱喔」、「一點都不覺得負責人有歉意欸！還強調那是員工私下聊天」，甚至還有人挖出店家過往回應Google評價，同樣也是充滿嘲諷與不屑的語氣。