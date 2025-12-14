2025新北耶誕城最高潮！接連兩天開唱的巨星耶誕演唱會，今（14）日進入第二天，相比昨晚撐傘淋雨聽歌，板橋今晚降雨機率0%。12月14日演唱會主持人一樣有陳漢典，由告五人開場、動力火車壓軸，從晚上6點一路唱到晚上10點。《NOWNEWS今日新聞》整理「直播線上看網址、電視轉播資訊、卡司出場表演順序、附近美食、交通管制」，所有讀者最關注的5大重點一文掌握。
2025新北耶誕城演唱會地點位置、幾點開始？
📍活動名稱：巨星耶誕演唱會 The Greatest Show
◾演唱會日期：
12月13日（六）、12月14日（日）
◾演唱會時間：18:00開唱，演唱至22:00
◾演唱會地點： 新北市市民廣場
◾主燈秀： 每日17:30至23:00；每整點、半點一次，22:30後為無聲版
◾夜間光雕嘉年華：每日18:00至21:00（演唱會視節目調整播放時間）
12月14日新北耶誕城演唱會主持人、卡司出場表演順序
12月14日演唱會主持人和首日一樣，同樣是陳漢典、曾子余、Dora謝雨芝共同主持，陳漢典昨晚驚喜轉換身份，現場帶來生涯首次大型演唱會表演，成為活動一大亮點。今（14）晚3人再度聯手主持，第二日演唱會主題為「經典再現」，由告五人開場、動力火車壓軸。
12月14日新北耶誕城演唱會表演順序：
18:00演唱會開始、22:00結束，告五人（開場）⭢王 ADEN⭢鼓鼓 呂思緯⭢HUR+⭢J.Sheon⭢婁峻碩⭢高爾宣⭢熊仔⭢動力火車（壓軸）。
2025新北耶誕城演唱會直播線上看、電視轉播一覽
📍全程免費直播線上看（手機／電腦觀看）
◾YouTube： 新北旅客、TVBS NEWS
◾Facebook：新北旅客粉絲專頁、TVBS NEWS粉絲專頁
◾OTT／入口網站： LINE TODAY、CATCHPLAY+影音平台
📍電視轉播
◾有線電視： TVBS 歡樂台（42頻道）
◾MOD： TVBS 精采台
◾海外頻道：TVBS Asia
新北耶誕城演唱會交通攻略：捷運、公車、台鐵、高鐵一覽
想到現場聽演唱會，捷運可搭乘「捷運環狀線、板南線」至板橋站，或是搭乘高鐵、台鐵至板橋站。公車顯示「行經新北歡樂耶誕城」皆可搭乘（公車資訊查詢點此）。12月14日下午5時至晚間11時因應演唱會交通管制，新站天橋、新府天橋單向通行，只能從「市府端」往「大遠百／誠品」方向行進。
巨星耶誕演唱會期間，新站路、新府路YouBike站點自12月13日中午就暫停營運至12月14日24:00 ；公車站「民權路口站」（中山路往土城方向）每日16:00至24:00公車不停靠。
若是騎乘機車前來，假日（10:30至22:30）增設臨時機車收費停車場，位置在文化路一段與新站路口旁空地，提供民眾短時停放使用。
新北耶誕城演唱會注意事項重點：
1、禁止攜帶毒品、刀械、槍械、爆裂物等違禁品或外觀或性質足認易造成危險之物品，進入活動會場。
2、禁止攜帶氣球進入活動會場。
3、本場域禁止施放爆竹煙火，依新北市爆竹煙火施放管制辦法最高開罰3至15萬，違者將依社違法送辦。
4、禁止地墊、帳篷等佔位 ，如有私有物品佔位將統一集中至大會服務台索取。
5、活動會場謝絕從事政治「集會遊行」、宗教、勸募及「任何形式」的連署相關活動。
6、活動會場未經許可不得飛行空拍機。
7、演唱會藝人演出時禁止使用自拍棒。
8、演唱會人潮眾多，為保障觀賞民眾安全，請勿在表演期間開圈或攜帶樂團旗幟。
9、15:30至22:30 期間，活動會場設置3處醫護站：面對舞台的左側（近市府大樓西側迴廊）、面對舞台的右側（近市府大樓東側迴廊）、竹筍平台。
10、演唱會期間市民廣場的遊樂設施與貨櫃市集營運至16:00；其中部分貨櫃店家延長營運至22:00。
11、12月14日17:00至23:00新站天橋、新府天橋單向通行，僅允許由市府端往大遠百／誠品端通行。
12、演唱會活動光雕投影秀將視表演節目調整播放時間。
新北耶誕城附近美食一次看
📌王記好吃麻油雞（湳雅夜市總店）
菜單只有麻油雞腿、麻油雞塊、麻油麵線，雖然簡單卻吸引大批人潮，最受歡迎的招牌便是超巨大麻油雞腿，湯頭濃郁不膩，今晚低溫下探10度，不妨吃頓最暖身宵夜。
◾營業時間：每日17:30至01:00
◾地址：新北市板橋區南雅東路8號（勝利百貨前）
📌懷念排骨酥湯
不斷蒸煮的大甕湯底，喝起來濃郁帶著蒜香，排骨酥外酥內嫩，入口即化，再配上一碗油飯剛剛好。
◾營業時間：每日17:00至01:00
◾地址：新北市板橋區南雅東路20號
📌眼鏡仔豬血湯創始店
開業超過半世紀，以豬血湯聞名，湯頭用中藥與大骨慢火熬煮，香氣濃郁卻不重鹹，豬血滑嫩、配料實在，再加上炒米粉或炒麵，就是老饕級完美組合。
◾營業時間：每日24小時營業
◾地址：新北市板橋區南雅東路27號
📌蚵仔之家
蚵仔麵、蚵仔餃是鎮店雙寶，整碗滿滿大顆蚵仔，鮮甜又飽滿；炸得金黃酥脆的蚵仔餃，咬下去還有甜辣醬提味，吃一碗熱騰騰的蚵仔麵，也能療癒身心。
◾營業時間：15:30至01:00，周四公休
◾地址：新北市板橋區南雅東路79號
資料來源：新北歡樂耶誕城官方網站
