▲AAA小港機場停車場外擠滿上千粉絲。（圖／記者陳雅蘭攝）

粉絲躲廁所追星AAA 工作人員快哭了

▲粉絲為了看心愛的偶像，提早卡位小港機場。（圖／記者陳雅蘭攝）

南韓一年一度的頒獎典禮AAA（Asia Artist Awards,亞洲明星盛典）今年成立10週年，特地移師在高雄世運舉辦，出席的40組藝人都在這2天接續抵達小港機場。昨天接機約有300人，為了跟拍藝人不慎撞壞機場自動門，今（5）日首組藝人尚未抵達，就有3000多人塞滿接機大廳，甚至有人躲在廁所卡位，害工作人員溫柔苦喊：「出來好嗎～？我們要做個光榮的粉絲，在裡面是看不到的喔！」畫面相當幽默。這次AAA機場部分，總計出動15位台灣保鏢、10位韓國保鏢以及50名工作人員，接機大廳則圍了至少5大區塊紅龍，場外包含藝人上車地方則有4大區塊，總計超過3000位粉絲接機，算是史上最多人的一次；很多晚到歌迷沒有位置追星，全部躲在廁所不肯出來，盤算藝人經過時就可以順勢走出來，苦的工作人員不斷在門口勸導：「哈囉～上完廁所就出來了唷～讓真正要上廁所的人使用，我們要做個光榮的粉絲，出來唷，在裡面是看不到的～」語氣雖然溫柔，但也非常無奈。這次AAA大陣仗搬來台灣舉辦，出席的演員共有16組，表演歌手則有24組，等於半個南韓演藝圈通通都在高雄；各組粉絲紛紛提早卡位機場迎接偶像，4日時約有300人，大咖則都是今天才來，截至中午就有3000人，場面十分壯觀。IVE張員瑛、2PM李俊昊朴寶劍、IU、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、車珠英、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、嚴志媛、崔代勳，佐藤健、李濬榮RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、WOODZ、ALLDAY PROJECT、ATEEZ、MEOVV、CRAVITY、TWS、QWER、xikers、KISS OF LIFE、YENA、NEXZ、ASH ISLAND & Chanmina、KickFlip、CORTIS、KiiiKiii、AHOF、林俊傑、舒華