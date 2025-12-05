韓國AAA頒獎典禮（亞洲明星盛典Asia Artist Awards）明（6）日將在高雄世運主場館舉行，韓國人氣女團IVE今日被拍到已經從韓國機場出發，即將抵達台灣，讓粉絲期待不已。而IVE隊長安兪真去年曾剪過耳下短髮，加上戴著眼鏡的OL造型，居然被說撞臉台灣前總統蔡英文，照片今日再度在Threads上引發熱議。
IVE安兪真短髮搭眼鏡、襯衫 造型激似蔡英文
今日凌晨有粉絲在Threads發文，貼出安兪真去年演出的一套OL造型照，開玩笑直呼：「看起來像身材超好的蔡英文」。只見照片中的安兪真穿著緊身白色襯衫搭配灰色領帶、西裝褲，再加上黑色短髮及眼鏡，確實與蔡英文出席公共場合的打扮十分類似。
該名PO文的粉絲強調自己沒有惡意，只是單純分享罷了，結果這篇貼文曝光後火速引發討論，吸引15萬人次瀏覽。大家看了也紛紛用蔡英文的梗圖留言，「我現在就要報警」、「來看這傢伙又在發什麼」、「圈起來打一個問號」。還有人幽默笑說：「辣台妹」、「你會被告，兩邊都會」、「這很像跟GPT說請給我性感的蔡英文會有的結果」。
OL穿搭其實超紅！宮脇咲良也挑戰過
事實上安兪真今年才22歲，相當年輕，身高173公分的她擁有完美身材比例，因此也很勇於挑戰各種不一樣的造型。而這個OL穿搭風格又被稱作是「Office Siren」，去年在韓國十分流行；強調以合身、貼身的服飾剪裁，襯托女性身材曲線，性感卻又不失成熟韻味，女團Le Sserafim成員宮脇咲良也挑戰過。
IVE整團出席AAA！張員瑛還將擔任主持人
而這次IVE出AAA頒獎典禮，成員張員瑛還將和2PM的李俊昊擔任典禮主持人，IVE第1天應該也會上台表演，第2天的2025 ACON音樂節IVE則不在名單內，不確定團體何時會離台。
資料來源：AAA IG、Threads
