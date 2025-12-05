韓國AAA頒獎典禮（亞洲明星盛典Asia Artist Awards）明（6）日將在高雄世運主場館舉行，韓國人氣女團IVE今日被拍到已經從韓國機場出發，即將抵達台灣，讓粉絲期待不已。而IVE隊長安兪真去年曾剪過耳下短髮，加上戴著眼鏡的OL造型，居然被說撞臉台灣前總統蔡英文，照片今日再度在Threads上引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
IVE安兪真短髮搭眼鏡、襯衫　造型激似蔡英文

今日凌晨有粉絲在Threads發文，貼出安兪真去年演出的一套OL造型照，開玩笑直呼：「看起來像身材超好的蔡英文」。只見照片中的安兪真穿著緊身白色襯衫搭配灰色領帶、西裝褲，再加上黑色短髮及眼鏡，確實與蔡英文出席公共場合的打扮十分類似。

該名PO文的粉絲強調自己沒有惡意，只是單純分享罷了，結果這篇貼文曝光後火速引發討論，吸引15萬人次瀏覽。大家看了也紛紛用蔡英文的梗圖留言，「我現在就要報警」、「來看這傢伙又在發什麼」、「圈起來打一個問號」。還有人幽默笑說：「辣台妹」、「你會被告，兩邊都會」、「這很像跟GPT說請給我性感的蔡英文會有的結果」。

▲IVE安兪真短髮搭眼鏡、襯衫　造型激似蔡英文（圖／安兪真IG@_yujin_an、蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）
▲IVE安兪真（左）短髮搭配眼鏡、灰色領帶的造型，竟被認為神似前總統蔡英文（右）。（圖／安兪真IG@_yujin_an、蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）
OL穿搭其實超紅！宮脇咲良也挑戰過

事實上安兪真今年才22歲，相當年輕，身高173公分的她擁有完美身材比例，因此也很勇於挑戰各種不一樣的造型。而這個OL穿搭風格又被稱作是「Office Siren」，去年在韓國十分流行；強調以合身、貼身的服飾剪裁，襯托女性身材曲線，性感卻又不失成熟韻味，女團Le Sserafim成員宮脇咲良也挑戰過。

▲Le Sserafim 宮脇咲良 IG@39saku_chan
▲Le Sserafim成員宮脇咲良去年也嘗試過Office Siren穿搭。（圖／宮脇咲良IG@39saku_chan）
IVE整團出席AAA！張員瑛還將擔任主持人

而這次IVE出AAA頒獎典禮，成員張員瑛還將和2PM的李俊昊擔任典禮主持人，IVE第1天應該也會上台表演，第2天的2025 ACON音樂節IVE則不在名單內，不確定團體何時會離台。

▲俊昊（左）、張員瑛（右）為本次AAA頒獎典禮的主持人。（圖／三立提供）
▲IVE張員瑛（右）將搭檔2PM的李俊昊（左）共同擔任本次AAA頒獎典禮主持人。（圖／AAA IG＠aaa2025_10th）
資料來源：AAA IGThreads


看更多IVE安兪真相關報導：

IVE安兪真舞跳一半衣服爆開！她伸手死抓差點走光　粉絲目睹譙翻
IVE安兪真大型廣告接不停！韓國媒體點出1關鍵：天生的自然美人
IVE來台辦簽售！安兪真全黑帥妹穿搭　張員瑛透膚上衣揮手超香

更多「2025AAA在台灣」相關新聞。

相關新聞

MAMA／IVE安兪真突向觀眾射箭！張員瑛神顏一出　李泳知台下瘋了

百想藝術大賞人氣獎出爐！金秀賢以560萬票奪下　IVE安兪真也獲獎

張員瑛5度主持AAA！IVE出道7天就攀上巔峰　曾被譏只有顏值沒實力

今日壽星／21歲IVE Liz昔因身材遭轟退團！她靠2關鍵瘦成人間芭比