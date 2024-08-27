IVE安兪真舞跳一半衣服爆開！她伸手死抓差點走光　粉絲目睹譙翻

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▲發現服裝問題的安兪真立即求助工作人員，沒想到舞台旁竟空無一人，所幸在舞者的幫助下才順利完成表演。（圖／kissyu_901 X）

▲不只安兪真（右三）的服裝多次出現問題，同團隊友Gaeul（左二）也時常出現鞋子不合腳的狀況，十分危險。（圖／ivestarship IG）

由Gaeul、兪真、Rei、員瑛、LIZ、Leeseo組成的新生代女團IVE自兩年前以《ELEVEN》一曲出道後大受歡迎，一躍成為如今的一線女團。今年開始，擁有超高人氣的IVE如火如荼的展開世界巡演。沒想到在本月24日，巡迴演出來到雅加達場時卻發生了衣服裂開的舞台事故，只見隊長安兪真的衣服在表演中突然蹦開，所幸她反應及時才沒有走光。該影片一曝光後粉絲們雖然大讚安兪真的臨場應變能力，但也忍不住痛罵公司與造型師，到底有沒有在幫藝人把關服裝安全。今年開始展開世界巡演《SHOW WHAT I HAVE》的IVE，在日前結束首爾安可場後南下印尼雅加達開唱，沒想到表演到一半時，安兪真身穿的黑色連身皮衣從背後直接裂開，發現服裝問題的她立刻掐住自己的衣服繼續唱跳，奈何舞蹈動作太大加上服裝材質，即使安兪真緊抓衣服，開裂的部分還是越來越嚴重，所幸伴舞也注意到她的窘境，協助安兪真固定衣服，最終才沒有走光，順利完成舞台。事後，到場粉絲們紛紛在社群平台上發布事發影片，並詳細寫下安兪真在衣服裂開後立即示意工作人員，向其求助，沒想到一轉頭卻發現舞台旁邊沒有半個人，安兪真只好繼續緊抓衣服在舞台上演出，直到歌曲結束，她才下場更衣。此事發酵後不只現場的粉絲十分生氣，未到場的粉絲們也在各個社群平台上怒罵經紀公司STARSHIP娛樂，根本不把女偶像的隱私當一回事。IVE在舞台上的服裝事故並非一次兩次，早在日前的演出中，安兪真的服裝還出現過夾雜纖細銳利的長針、褲子拉鍊脫落等狀況，同團隊友Gaeul也多次出現鞋子不合腳的問題。無論是對偶像本人，還是對一起同台的隊友亦或台下的粉絲而言，在熱舞的過程中服裝不牢固，都是相當危險的事件，但STARSHIP娛樂始終未曾重視此事，才令粉絲如此氣惱。