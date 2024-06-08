IVE安兪真大型廣告接不停！韓國媒體點出1關鍵：天生的自然美人
南韓超人氣女團IVE隊長安兪真近期因為接下通常由頂級明星擔任的Maxim咖啡廣告代言人，獲得韓國粉絲們的熱烈討論，不少韓國論壇上紛紛出現「安兪真適合Maxim廣告」、「安兪真形象真的很好」等帖子，討論為何安兪真能夠取代朴敘俊成為「東西食品」Maxim Supreme Gold的廣告代言。其中，有韓國媒體點出1關鍵，原因就是安兪真與生俱來的美貌，讓她從練習生時期，就是公認的「天生自然美人」。
記者張一笙／綜合報導
根據韓國媒體報導，近期安兪真因為取代朴敘俊成為Maxim咖啡的廣告代言人，因此引發熱議。不少粉絲紛紛以「兪真只拍重要的廣告？」做討論，並且引發熱議。事實上，安兪真作為頂流明星，手上有不少代言，其中更在3月時擠掉金高銀，成為韓國知名品牌「小雛菊」的MARDI MERCREDI的全球代言人。
韓國粉絲們也在眾多討論中，得出之所以安兪真能夠獲得如此大量好感度的原因，其中一定要歸功於由「羅PD」羅暎錫導演親自製作的tvN綜藝節目《地球娛樂室》。IVE作為韓國「小學生總統」，粉絲遍佈國小到高中，因此安兪真清新脫俗且坦率的形象，自然地也馬上就被家長們所熟知，尤其安兪真在節目中不僅十分坦率，絲毫不顧及形象大笑、扮醜、搞笑的一面，也深深吸引各個世代的目光，因此即便不是IVE的粉絲，也能輕易對她釋出好感。
有了大眾支持的好感度，安兪真在廣告品牌上已經成功為自己奠定基礎。再加上安兪真從練習生時期，就有高䠷的身材以及明亮的五官，完美的外表加上網路世代的興起，讓不少民眾可以發現安兪真從以前就是「天生的自然美女」，這樣的特質讓安兪真在醫美如此盛行的世代，更加難能可貴。
安兪真不僅在美食、時尚、生活等多項領域擔任廣告代言人，更是精品FENDI的品牌大使，在品牌活動中所展現的高雅與自信，不輸專業時尚名媛，也是她能跨足多領域的原因之一。
所屬經紀公司「星船娛樂」也發布聲明表示：「Maxim咖啡代言人被視為明星人氣的指標，因此安兪真能被選為這次的代言人，讓我們見識到她在歌唱、綜藝、主持等方面的活躍外，同時也讓大眾認識到她能夠引領潮流的強大影響力。」