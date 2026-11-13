微軟旗下的雲端訂閱服務 Microsoft 365 於昨日（12）日發生大規模當機，全球數萬名用戶無法正常使用 Outlook（微軟Outlook）、Teams及Copilot等服務。無法正常使用 Outlook（微軟Outlook）寄電子郵件該怎麼辦？《NOWNEWS今日新聞》整理主要可以透過網頁版信箱、第三方郵件用戶端軟體等共計7個方式來收發信件。
📍立即使用的網頁版信箱（Webmail）：
最快速又直接的方式，就是選擇網頁版信箱，有3大方式。
▪️Outlook 網頁版（OWA）：直接透過瀏覽器，開啟網頁瀏覽器並移至 Microsoft365.com。
▪️Gmail / Google Workspace：若公司或個人有Google帳號，可以直接前往 Gmail 網頁版登入頁面 開始使用電子郵件服務。
▪️其他免費網頁信箱：Yahoo Mail、iCloud Mail等網頁直接登入使用。
📍第三方郵件用戶端（Email Client）：
▪️Apple Mail（Mac / iPhone 內建）：Mac 或 iOS 裝置可直接加入 Exchange 或網頁信箱帳號應急。
▪️Outlook 行動版 App 或內建手機信箱：有時桌面版當機時，手機 4G/5G 網路下的App仍可短暫連線。
▪️其他軟體推薦：建議可選擇使用「eM Client」，其功能與介面類似 Outlook，支援多種郵件協定；或者是「Thunderbird（Mozilla）」，是免費、開源且跨平臺的桌面郵件軟體，集電子郵件管理、行事曆、聯絡人、RSS 新聞閱讀器、聊天與即時通訊於一身。
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最快速又直接的方式，就是選擇網頁版信箱，有3大方式。
▪️Outlook 網頁版（OWA）：直接透過瀏覽器，開啟網頁瀏覽器並移至 Microsoft365.com。
▪️其他免費網頁信箱：Yahoo Mail、iCloud Mail等網頁直接登入使用。
▪️Apple Mail（Mac / iPhone 內建）：Mac 或 iOS 裝置可直接加入 Exchange 或網頁信箱帳號應急。
▪️Outlook 行動版 App 或內建手機信箱：有時桌面版當機時，手機 4G/5G 網路下的App仍可短暫連線。
▪️其他軟體推薦：建議可選擇使用「eM Client」，其功能與介面類似 Outlook，支援多種郵件協定；或者是「Thunderbird（Mozilla）」，是免費、開源且跨平臺的桌面郵件軟體，集電子郵件管理、行事曆、聯絡人、RSS 新聞閱讀器、聊天與即時通訊於一身。