我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）12日投下震撼彈，董事會在黃仁勳深陷雙重婚外情醜聞之際，決定壯士斷腕，正式任命財務長克雷斯（Colette Kress）出任臨時執行長。事實上，黃仁勳雖然置身於風暴中心，但他仍擁有一批忠實支持者。對此，Epic Games執行長史威尼（Tim Sweeney）就表示，「對輝達、開發者、美國乃至全人類來說，這都是悲傷的一天」。史威尼在黃仁勳辭職後，於個人X發文表示，「對輝達、開發者、美國乃至全人類而言，這都是悲傷的一天。在許多企業紛紛陷入無止盡榨取利潤的陷阱之際，黃仁勳創辦並領導了少數能夠在達到龐大規模的同時，依然持續推動大規模創新並讓技術普及化的公司」。事實上，史威尼之前就連續發文評論黃仁勳一事，強調輝達開發的GPU曾經拯救了許多遊戲開發者，所以史威尼呼籲外界應該要支持黃仁勳留任。史威尼表示，輝達趕走黃仁勳就像是當年蘋果趕走賈伯斯（Steve Jobs）一樣「愚蠢至極」，並且會對美國造成傷害。史威尼強調，「黃仁勳可是真正具有遠見卓識的未來科技領導人，從遊戲GPU時代到CUDA再到AI超級計算機，他都引領著科技發展」。其實許多華爾街人士與史威尼的看法類似，ClearBridge Investments分析師費爾德曼（Michael Feldman）就表示，「風險並不在於輝達會突然失去其技術藍圖...未來幾年的技術發展路線大致上清晰可見。真正的風險在於執行力。黃仁勳一直是這個極度複雜體系裡的總指揮。在一個存在實質瓶頸的世界裡，這種統籌協調能力本身就是一項競爭優勢」。