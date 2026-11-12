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選戰倒數16天，北市議員秦慧珠因近期發言，遭到基層撻伐，考紀會主委張雅屏更嗆知所進退。昨晚她陪同台北市長蔣萬安妻子石舫亘發放飄帶，透露有朋友替她加油說「妳委屈了」，另外今早更有民眾聊天時落淚，讓她感觸到「很多長輩跟眷屬，對國民黨都有一份很深的感情」。秦慧珠昨晚陪同石舫亘發放14日「安心大遊行」限量飄帶， 稱現場也有很多朋友替她加油，說「妳委屈了！」、「辛苦了，我們支持妳！」還碰到學生、老同事、老朋友，拉著一起拍照。她要謝謝大家，看到他們真的很開心。秦慧珠今早也表示，在莊敬路、松仁路口站路口拜票，遇到一位民眾特地走過來打招呼，還聊了好一會兒。民眾的爸爸是一位老將軍，談起父親，也談到國民黨這些年來的種種，心裡有很多感慨。說著說著，她竟然忍不住流下眼淚。秦慧珠說，看到民眾這麼激動，她也很有感觸，其實很多長輩和眷屬，對國民黨都有一份很深的感情，也有很多說不完的故事。今天能在路口聽到民眾的心聲，讓她印象很深刻。秦慧珠說，每天早上站路口，雖然辛苦，但總會遇到很多熱情的民眾，一句加油、一個招呼，甚至是一杯咖啡，都讓她覺得很溫暖。謝謝大家的支持與鼓勵，她會繼續努力，認真服務松山、信義的鄉親。