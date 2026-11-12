輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，近期深陷中國間諜、婚外情風波，《紐約時報》（The New York Times）最新揭露，他不只出軌中國籍女性黃樂（Alice Huang），還曾與一名輝達內部主管有染。《紐時》記者親自致電黃仁勳求證，沒想到他僅回了一句話，隨後便結束通話。
《紐時》記者致電求證！黃仁勳一句話後掛電話
根據外媒《Gizmodo》轉述《紐約時報》報導，記者直接打電話給黃仁勳，詢問他與輝達醫療保健業務副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）的關係。面對記者提問，黃仁勳回應：「I don’t think you should be talking to me directly.」
這句話的意思是：「我不認為你應該直接跟我談這件事。」黃仁勳說完後，便掛斷電話，沒有進一步回應相關問題。
報導還調侃道，誰也說不準他接下來的電話，究竟是打給妻子洛麗（Lori），還是打給他的法律團隊。
董事會啟動調查！黃仁勳去留成市場焦點
接而連三的爆料，已讓事件從黃仁勳的私人感情問題，延伸至企業治理、職場權力關係。
輝達董事會先前已宣布啟動獨立調查，釐清黃仁勳是否曾經成為外國情報活動的目標、有無洩露公司機密。《華爾街日報》11日報導稱，董事會可能已在準備撤換黃仁勳，引發市場對輝達領導層變動的揣測。
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根據外媒《Gizmodo》轉述《紐約時報》報導，記者直接打電話給黃仁勳，詢問他與輝達醫療保健業務副總裁鮑威爾（Kimberly Powell）的關係。面對記者提問，黃仁勳回應：「I don’t think you should be talking to me directly.」
這句話的意思是：「我不認為你應該直接跟我談這件事。」黃仁勳說完後，便掛斷電話，沒有進一步回應相關問題。
報導還調侃道，誰也說不準他接下來的電話，究竟是打給妻子洛麗（Lori），還是打給他的法律團隊。
董事會啟動調查！黃仁勳去留成市場焦點
接而連三的爆料，已讓事件從黃仁勳的私人感情問題，延伸至企業治理、職場權力關係。
輝達董事會先前已宣布啟動獨立調查，釐清黃仁勳是否曾經成為外國情報活動的目標、有無洩露公司機密。《華爾街日報》11日報導稱，董事會可能已在準備撤換黃仁勳，引發市場對輝達領導層變動的揣測。
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