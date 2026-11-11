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選戰倒數18天，國民黨主席鄭麗文破圈接受鏡電視《大咖鏡來講》專訪，被問到九二共識經過多年，在許多人心中不太一樣。她直言4月份和中國共產黨總書記習近平會面時，習有為了這件事有些情緒，稱他從來沒有講過「九二共識就是一國兩制」，可是卻被民進黨大做文章、斷章取義。主持人廖芳潔詢問，您認同的是兩岸同屬一中，這個一中對中國來說，還有存在中華民國嗎？對您來說，中華民國還在這個一中嗎？鄭麗文秒答「當然」，更說一中各表的空間「當然」還存在。鄭麗文還爆料，4月會面中國共產黨總書記習近平時，他有特別提到這點，還有一點點情緒，稱他從來沒有講過「九二共識就是一國兩制」，可是卻被民進黨大做文章、斷章取義，中共還正式做過澄清跟說明，九二共識經過這麼多年，在台灣好像已經整個都歪樓了，大家對它的認知好像不一樣了，事實上九二共識跟一國兩制完全是兩碼事，完全不一樣的。鄭麗文說，所以她跟習近平見面時，就原汁原味地把九二共識真正的文字內容唸一遍，不加也不減，1992年到底在新加坡談了什麼就把它唸完，真正的內容是「兩岸同屬一中」，這對中華民國的憲法規定是一模一樣的，因為中華民國憲法就是一中憲法，身為國民黨員，完全符合黨章規定。