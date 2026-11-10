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明天就是雙11、即11月11日，全台多家飯店業者推出超狂優惠。像是台北遠東香格里拉推出雙11單日24小時販售自助餐廳「遠東Café」雙人餐券直降6折、中式套餐55折。高雄洲際酒店則一連7天買餐券享折扣，其中SEEDS 大地義式餐廳的「BBQ 大地龍蝦炙宴券」將下殺最優75折。高雄福華飯店的麗香苑自助餐廳，雙11當天晚餐推出兩人同行僅需811元的限定優惠，等於每人406元。《NOWNEWS今日新聞》整理全台6家飯店針對雙11推出的優惠訊息，一文掌握。將於推出「2026 雙11・快閃連住」專案，於11月11日上午10:00至14日晚間18:00限時閃電開賣。適用入住期間自11月11日至2