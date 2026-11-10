明天就是雙11、即11月11日，全台多家飯店業者推出超狂優惠。像是台北遠東香格里拉推出雙11單日24小時販售自助餐廳「遠東Café」雙人餐券直降6折、中式套餐55折。高雄洲際酒店則一連7天買餐券享折扣，其中SEEDS 大地義式餐廳的「BBQ 大地龍蝦炙宴券」將下殺最優75折。高雄福華飯店的麗香苑自助餐廳，雙11當天晚餐推出兩人同行僅需811元的限定優惠，等於每人406元。《NOWNEWS今日新聞》整理全台6家飯店針對雙11推出的優惠訊息，一文掌握。
📍高雄萬豪酒店：
將於高雄萬豪酒店官網推出「2026 雙11・快閃連住」專案，於11月11日上午10:00至14日晚間18:00限時閃電開賣。適用入住期間自11月11日至2
027年3月31日，凡於平日(週日至週四)連續入住豪華客房兩 晚，附贈豪享自助早餐2客，原價4萬568元，專案價1萬1111元(含稅及服務費)，為荷包省下逾2萬9千元，等於是下殺27折。
即日起至2027年2月25日官網同步開賣「
歡聚時光・港味假期」專案，每房每晚最低 6929元起(含稅及服務費)，入住期間自12月1日至2027 年2月25日，可自由選擇入住經典客房、豪華客房或家庭客房， 依房型人數提供豪享自助早餐，加碼贈送京翠港式飲茶餐飲抵用券， 雙人房贈送1,000元、家庭客房贈送2000元(效期至20 27年2月26日止)
📍高雄福華飯店：
飯店內各家餐廳推出雙11優惠：
▪️麗香苑自助餐廳：於11月11日晚餐推出兩人同行合計僅需811元的限定優惠，等於每人只要406元就能吃到星級飯店buffet，優惠人數以此類推，每組最多10人，恕不適用餐券及團體，亦不得與其他優惠專案合併使用。
▪️Smile One精緻涮涮鍋：11月整月推出內用同桌消費滿1000元，即可享美國牛五花、台灣黑蜜豬或綜合海鮮盤，每份111元的加購優惠，每桌限享一次。11月11日當天，另推出原價每份1780元活體波士頓龍蝦單點65折優惠。
▪️江南春：冬季每月熱銷上千鍋的招牌酸菜白肉鍋，於11月整月推出優惠價650元的好康，內用、外帶皆適用；雙11當天，酸菜白肉鍋搭配蔥油餅組合，原價980元，優惠價750元。
▪️珍珠坊：推出原價550元的古早味芋香米粉鍋，優惠價440元。11月11日當天，外帶古早味芋香米粉鍋搭配鮮蝦腐皮捲，原價740元，優惠價620元。
資訊來源：高雄福華飯店官網
📍高雄洲際酒店：
高雄洲際酒店響應雙11，於11月11日 00:00 起至17日23:59限時7天，在高雄洲際酒店官方電商網站推出五週年限量餐券，集結 SEEDS大地義式餐廳、湛露中餐廳、WA-RA日式餐廳、HAWKER好客南洋餐廳 與 BL.T33 大廳酒吧五大餐飲品牌，以最優7.5折禮遇邀請貴賓同慶開幕五週年。
自助餐廳龍蝦吃到飽 下殺75折
想大啖龍蝦，SEEDS 大地義式餐廳將備受賓客喜愛的人氣饗宴，化為「BBQ 大地龍蝦炙宴券」，每套 NT$2,580，推出兩種加贈方案：購買三套加贈一套，共四套7740元；購買十套加贈兩套，共十二套2萬5800元，最優相當於7.5折優惠禮遇。鍾情中式經典，湛露中餐廳由主廚張守誠掌舵，此次推出「招牌片皮鴨兩吃平午餐品賞券」，週年禮遇價2580元（原價2980元）。
📍台北遠東香格里拉飯店：
台北遠東香格里拉官網於11月11日(三)零點開賣五款雙11限定餐券，當天23:59即截止販售。
▪️「中式雙饗・平日午間單人套餐券」一券可任選「香宮」或「上海醉月樓」7道式套餐，原價2077元，優惠價1588元，約享76折。一個人上中餐廳，常因份量太大而只能點一兩道菜。「中式雙饗」套餐券將整桌宴席調整為單人份量，7道式套餐前菜、燉湯、主菜、主食到甜點依序上桌。
▪️「遠東Café」推出雙人自助餐券，適用週一至週四自助午餐或晚餐2客，原價3916元，優惠價2340元，約享6折。下午茶券也有約67折的特惠，週三至週五原價2596元，特價1730元；週五至週日原價3036元，特價2020元，提供不同時段的用餐選擇。餐廳設有12大主題餐檯，匯集多樣海陸料理與現烤肉品，即日起至11月30日更有秋蟹主題料理登場，自助午晚餐每日供應冰鎮與現蒸花蟹、三點蟹及石蟳，並推出「鱈場蟹手卷」、「奶油蟹肉義大利麵」與南洋風味「新加坡辣椒蟹」等菜色，假日另加碼「炭烤鱈場蟹」與「松露蟹肉茶碗蒸」。
▪️位於板橋百揚大樓48樓的館外餐廳「望月樓」，11月11日當天將開賣「平日午間海陸個人套餐」，原價2030元，雙11限定超值價只要1111元，下殺歷來最低的55折優惠。套餐菜色集結港式甘露海龍蝦、黑虎掌菌烏雞燉遼參、黑椒香料豬腱骨、蟹粉菌菇鮮時蔬等。
📍台南遠東香格里拉飯店：
台南遠東香格里拉飯店也宣布，迎接雙11推出餐飲優惠，集結旗下餐廳推出優惠最低73折起。亮點之一是整合旗下三大餐廳推出的「聯合餐飲抵用券」，六張優惠價6000元，可折抵總額7200元的餐飲消費，等於現省1200元。餐券可跨遠東Café、醉月樓及大廳茶軒使用。
另還有遠東Café自助餐廳推出「平日自助午、晚餐五張券組」，原價7590元，優惠價5900元，平均每人1180元，即可品嚐日式海鮮、爐烤牛排、異國熱食及精緻甜點等豐富料理。另外還有「自助早餐四張券組」，原價3080元，優惠價2600元，平均每人650元。除了中西式早餐料理，還能品嚐台南特色美食。
而位於飯店至高38樓、入列全台10大夜景餐廳的醉月樓中餐廳，推出「烤鴨六人海陸美饌券」，原價9999元，優惠價7280元，現省2719元。線上旅展即日起至11月24日於台南遠東香格里拉官網限時販售。
📍台中日月千禧酒店：
搶攻雙十一購物盛典商機，台中日月千禧酒店從星級套房、健身體驗、客房備品到精緻法式甜點、豪華自助百匯、極品牛排與獨創調酒，皆獻出限時限定雙11驚禧。像是1F旅覓酒吧11月份指定單片蛋糕每個僅售111元，約5.5折起。
3F饗樂全日餐廳自助百匯即日起至11月8日前完成提前訂位，用餐於即日起～11月13日午、晚餐時段，享有每位1111元（含一成服務費，原價每人1307元）。現場用餐並再次預訂2026年12月或2027年1月平假日午、晚餐，直接享成人餐價78折，優惠上限12位。
「24F極炙牛排館」即日起～11月13日午餐時段，雙人同行點用指定品味套餐(1180元)，即享第2人加價只要2111元優惠價。以美國極佳級翼板牛排、炙烤台灣桂丁土雞、普羅旺斯海鮮拼盤等五款主餐任選二。晚餐時段，點用套餐第二人加價2111元即可享用一套「美國極佳級肋眼牛排（8oz）」套餐（原價3718元）。
資訊來源：台中日月千禧酒店官網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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將於高雄萬豪酒店官網推出「2026 雙11・快閃連住」專案，於11月11日上午10:00至14日晚間18:00限時閃電開賣。適用入住期間自11月11日至2
即日起至2027年2月25日官網同步開賣「
飯店內各家餐廳推出雙11優惠：
▪️麗香苑自助餐廳：於11月11日晚餐推出兩人同行合計僅需811元的限定優惠，等於每人只要406元就能吃到星級飯店buffet，優惠人數以此類推，每組最多10人，恕不適用餐券及團體，亦不得與其他優惠專案合併使用。
▪️Smile One精緻涮涮鍋：11月整月推出內用同桌消費滿1000元，即可享美國牛五花、台灣黑蜜豬或綜合海鮮盤，每份111元的加購優惠，每桌限享一次。11月11日當天，另推出原價每份1780元活體波士頓龍蝦單點65折優惠。
▪️江南春：冬季每月熱銷上千鍋的招牌酸菜白肉鍋，於11月整月推出優惠價650元的好康，內用、外帶皆適用；雙11當天，酸菜白肉鍋搭配蔥油餅組合，原價980元，優惠價750元。
▪️珍珠坊：推出原價550元的古早味芋香米粉鍋，優惠價440元。11月11日當天，外帶古早味芋香米粉鍋搭配鮮蝦腐皮捲，原價740元，優惠價620元。
資訊來源：高雄福華飯店官網
高雄洲際酒店響應雙11，於11月11日 00:00 起至17日23:59限時7天，在高雄洲際酒店官方電商網站推出五週年限量餐券，集結 SEEDS大地義式餐廳、湛露中餐廳、WA-RA日式餐廳、HAWKER好客南洋餐廳 與 BL.T33 大廳酒吧五大餐飲品牌，以最優7.5折禮遇邀請貴賓同慶開幕五週年。
自助餐廳龍蝦吃到飽 下殺75折
想大啖龍蝦，SEEDS 大地義式餐廳將備受賓客喜愛的人氣饗宴，化為「BBQ 大地龍蝦炙宴券」，每套 NT$2,580，推出兩種加贈方案：購買三套加贈一套，共四套7740元；購買十套加贈兩套，共十二套2萬5800元，最優相當於7.5折優惠禮遇。鍾情中式經典，湛露中餐廳由主廚張守誠掌舵，此次推出「招牌片皮鴨兩吃平午餐品賞券」，週年禮遇價2580元（原價2980元）。
📍台北遠東香格里拉飯店：
台北遠東香格里拉官網於11月11日(三)零點開賣五款雙11限定餐券，當天23:59即截止販售。
▪️「中式雙饗・平日午間單人套餐券」一券可任選「香宮」或「上海醉月樓」7道式套餐，原價2077元，優惠價1588元，約享76折。一個人上中餐廳，常因份量太大而只能點一兩道菜。「中式雙饗」套餐券將整桌宴席調整為單人份量，7道式套餐前菜、燉湯、主菜、主食到甜點依序上桌。
▪️「遠東Café」推出雙人自助餐券，適用週一至週四自助午餐或晚餐2客，原價3916元，優惠價2340元，約享6折。下午茶券也有約67折的特惠，週三至週五原價2596元，特價1730元；週五至週日原價3036元，特價2020元，提供不同時段的用餐選擇。餐廳設有12大主題餐檯，匯集多樣海陸料理與現烤肉品，即日起至11月30日更有秋蟹主題料理登場，自助午晚餐每日供應冰鎮與現蒸花蟹、三點蟹及石蟳，並推出「鱈場蟹手卷」、「奶油蟹肉義大利麵」與南洋風味「新加坡辣椒蟹」等菜色，假日另加碼「炭烤鱈場蟹」與「松露蟹肉茶碗蒸」。
▪️位於板橋百揚大樓48樓的館外餐廳「望月樓」，11月11日當天將開賣「平日午間海陸個人套餐」，原價2030元，雙11限定超值價只要1111元，下殺歷來最低的55折優惠。套餐菜色集結港式甘露海龍蝦、黑虎掌菌烏雞燉遼參、黑椒香料豬腱骨、蟹粉菌菇鮮時蔬等。
台南遠東香格里拉飯店也宣布，迎接雙11推出餐飲優惠，集結旗下餐廳推出優惠最低73折起。亮點之一是整合旗下三大餐廳推出的「聯合餐飲抵用券」，六張優惠價6000元，可折抵總額7200元的餐飲消費，等於現省1200元。餐券可跨遠東Café、醉月樓及大廳茶軒使用。
另還有遠東Café自助餐廳推出「平日自助午、晚餐五張券組」，原價7590元，優惠價5900元，平均每人1180元，即可品嚐日式海鮮、爐烤牛排、異國熱食及精緻甜點等豐富料理。另外還有「自助早餐四張券組」，原價3080元，優惠價2600元，平均每人650元。除了中西式早餐料理，還能品嚐台南特色美食。
而位於飯店至高38樓、入列全台10大夜景餐廳的醉月樓中餐廳，推出「烤鴨六人海陸美饌券」，原價9999元，優惠價7280元，現省2719元。線上旅展即日起至11月24日於台南遠東香格里拉官網限時販售。
📍台中日月千禧酒店：
搶攻雙十一購物盛典商機，台中日月千禧酒店從星級套房、健身體驗、客房備品到精緻法式甜點、豪華自助百匯、極品牛排與獨創調酒，皆獻出限時限定雙11驚禧。像是1F旅覓酒吧11月份指定單片蛋糕每個僅售111元，約5.5折起。
3F饗樂全日餐廳自助百匯即日起至11月8日前完成提前訂位，用餐於即日起～11月13日午、晚餐時段，享有每位1111元（含一成服務費，原價每人1307元）。現場用餐並再次預訂2026年12月或2027年1月平假日午、晚餐，直接享成人餐價78折，優惠上限12位。
「24F極炙牛排館」即日起～11月13日午餐時段，雙人同行點用指定品味套餐(1180元)，即享第2人加價只要2111元優惠價。以美國極佳級翼板牛排、炙烤台灣桂丁土雞、普羅旺斯海鮮拼盤等五款主餐任選二。晚餐時段，點用套餐第二人加價2111元即可享用一套「美國極佳級肋眼牛排（8oz）」套餐（原價3718元）。
資訊來源：台中日月千禧酒店官網
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！