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富邦集團董事長蔡明忠的么女蔡承融，在昨（9）日被週刊爆料先有後婚、已當媽的消息，還傳出一度惹怒爸爸，而如今小孩已滿月，蔡明忠才漸漸釋懷，小倆口也將於明年3月補辦婚宴。消息一出，外界也都好奇這位新任「富邦駙馬爺」是誰，據悉現年35歲的陳俊瑋曾是一名醫學生，但現已轉戰當獨立投資人。陳俊瑋畢業於中山醫學大學醫學系，曾於醫療體系服務過，但尚未取得專科醫師資格便選擇離開醫院，轉身投入金融領域，可能有意朝蔡家的投資事業發展，但尚無本人或富邦集團公開證實，陳俊瑋目前主業以「獨立資金投資」為主。由於蔡明忠的大女婿馬辰宇畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）建築系，在美國營建業累積多年經驗，返台後便進入妻子蔡承穎家族公司的富邦建設擔任資深管理顧問，後來轉往富邦人壽地產投資部門擔任副總。因此目前主業以「獨立資金投資」為主的陳俊瑋，婚後是否也會像姊夫一樣加入富邦，讓外界都非常好奇。據悉，陳俊瑋與蔡承融結緣的原因，還是靠大舅子蔡承道牽線，他在大學期間透過共同友人結識蔡明忠長子蔡承道，進一步認識了蔡承融後，並對她展開熱烈追求，兩人已在一起很多年。而在2024年11月台大校慶上，蔡明忠獲頒名譽法學博士時，陳俊瑋就戴著口罩低調坐在蔡承融身旁，可見已經融入「親友席」。不過有八卦消息傳出，陳俊瑋追求蔡承融時，還在與林姓前女友交往，雖然沒有證實，但也引發不小爭議。