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黃仁勳出軌中國間諜黃樂！輝達市值蒸發6兆

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與疑似中國女間諜黃樂（Alice Huang）曾一同在台北「三六食府」用餐。（圖／記者朱永強攝）

黃仁勳不知道出軌對象是間諜！5種下場曝光：最重可能被關40年

川普9日證實有致電黃仁勳關心，轉述黃仁勳自稱不知道對象是中國間諜

黃仁勳恐面臨最高40年的有期徒刑。

AI晶片霸主輝達執行長黃仁勳日前認了婚外情，其小三是一名疑似為中國從事間諜活動的女子「黃樂」，在科技圈投下震撼彈，也引起各界對於國安以及機密外洩的擔憂。目前黃仁勳不僅被輝達董事會展開徹查中，也被輝達股東提告，將採取集體訴訟方式求償，但金額未明。根據川普說法，黃仁勳自稱不知道黃樂是中國女間諜，目前相關調查連美國聯邦調查局（FBI）都介入調查，未來如果被查出涉及洩漏國安機密、違法出口晶片的話，黃仁勳最重恐怕要面臨40年徒刑。黃仁勳日前透過電子郵件向輝達全體員工公開致歉，認了自己對妻子不忠，行為深深傷害自己的家庭，黃仁勳強調：「這段私德爭議讓我沒能給予輝達員工、董事會以及廣大股東應有的誠信與責任，未來將會全力以赴投入輝達的營運事務，用實際行動重新贏得各界的信任。」結果當天輝達股價當天收跌4.3%，市值蒸發約1900億美元（約新台幣6兆元）。黃仁勳雖然沒有在信件當中點名外遇對象，但根據外媒調查，小三就是中國從事間諜活動的女子「黃樂」，目前輝達董事會已經成立獨立委員會徹查當中，董事會強調，目前沒有理由認為該起事件讓公司機密或者美國國家安全遭到危害，強調對於黃仁勳領導能力的信心。根據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，，川普也表達相信，不過因為程序上問題涉及國安，美國聯邦調查局（FBI）也正在調查相關事件。如果最後查到違反《出口管制改革法》可處最高20年徒刑；違反《經濟間諜法》可處最高15年徒刑；《共謀罪》可處最高5年徒刑，印度「新德里電視台」（NDTV）也分析該起事件5大可能結果，包括