中央氣象署表示，受到顯著東北季風南下影響，全台都迎來有感降溫天氣，今（10）日清晨，是氣溫最低的時間點，中部以北與宜蘭地區低溫預計僅剩15至16度，冷空氣明（11）日白天才逐漸減弱，北台灣雨勢周四（11月12日）趨緩，請民眾早晚出門務必適時添衣防寒。

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今天天氣：入秋最強冷空氣　全台清晨大降溫

11月10日今天的天氣，氣象署提及，東北季風影響，清晨嘉義以北、宜蘭及花蓮低溫約15至17度，南部及台東18至20度，建議適時增添衣物，而白天北部、宜蘭及花蓮感受也偏涼，桃園以北及宜蘭高溫只有20度左右，竹苗及花蓮22至23度，中南部及台東24至25度；降雨方面，迎風面桃園以北、宜蘭及花蓮地區有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星下雨機會，新竹以南則為多雲到晴的天氣。

▲東北季風影響，各地都能感受到明顯降溫，今晚至明晨是最冷的時段，北部、宜蘭僅16度左右。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲東北季風影響，各地都能感受到明顯降溫，今晚至明晨是最冷的時段，北部、宜蘭僅16度左右。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
今天空氣品質

良好：竹苗、宜蘭、花東
普通：北部、中部、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南

環境部提及，東北季風影響，環境風場為偏北風至東北風，迎風面擴散條件佳，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南及花東沿海地區風速仍偏強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，零星地區短時間可能達紅色警示等級。

明天天氣：早晚溫差大　桃園以北短暫雨

11月11日明天的天氣，氣象署說明，持續受東北季風影響，北部、宜蘭及花蓮天氣明顯偏涼，其他地區早晚也涼；桃園以北、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，新竹以南多雲到晴。

▲入秋以來最具規模的東北季風來襲，北北基桃、宜蘭降雨機率高，雨勢將延續至周三。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲入秋以來最具規模的東北季風來襲，北北基桃、宜蘭降雨機率高，雨勢將延續至周三。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
一周天氣：周四才明顯回溫　查帕卡颱風無影響

氣象署提到，周三白天起隨著冷空氣逐漸減弱，全台各地氣溫將開始逐漸回升，周四高壓東移且環境轉吹偏東風，各地氣溫持續回升，北部高溫回到27度左右，其他地區28至30度，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島及雙北山區偶有零星短暫陣雨。

此外，第31號颱風「查帕卡」已於今天凌晨增強為中度颱風，目前颱風位於台灣東方海面並逐漸向東移動遠離，對台灣陸地天氣沒有直接影響，不過颱風將為台灣沿海帶來長浪，明天至周四，北海岸、東半部及恆春半島沿海風浪較大，前往海邊活動需注意安全。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。