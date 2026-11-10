中央氣象署表示，受到顯著東北季風南下影響，全台都迎來有感降溫天氣，今（10）日清晨，是氣溫最低的時間點，中部以北與宜蘭地區低溫預計僅剩15至16度，冷空氣明（11）日白天才逐漸減弱，北台灣雨勢周四（11月12日）趨緩，請民眾早晚出門務必適時添衣防寒。
今天天氣：入秋最強冷空氣 全台清晨大降溫
11月10日今天的天氣，氣象署提及，東北季風影響，清晨嘉義以北、宜蘭及花蓮低溫約15至17度，南部及台東18至20度，建議適時增添衣物，而白天北部、宜蘭及花蓮感受也偏涼，桃園以北及宜蘭高溫只有20度左右，竹苗及花蓮22至23度，中南部及台東24至25度；降雨方面，迎風面桃園以北、宜蘭及花蓮地區有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星下雨機會，新竹以南則為多雲到晴的天氣。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東
普通：北部、中部、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南
環境部提及，東北季風影響，環境風場為偏北風至東北風，迎風面擴散條件佳，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南及花東沿海地區風速仍偏強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。
竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，零星地區短時間可能達紅色警示等級。
明天天氣：早晚溫差大 桃園以北短暫雨
11月11日明天的天氣，氣象署說明，持續受東北季風影響，北部、宜蘭及花蓮天氣明顯偏涼，其他地區早晚也涼；桃園以北、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，新竹以南多雲到晴。
一周天氣：周四才明顯回溫 查帕卡颱風無影響
氣象署提到，周三白天起隨著冷空氣逐漸減弱，全台各地氣溫將開始逐漸回升，周四高壓東移且環境轉吹偏東風，各地氣溫持續回升，北部高溫回到27度左右，其他地區28至30度，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島及雙北山區偶有零星短暫陣雨。
此外，第31號颱風「查帕卡」已於今天凌晨增強為中度颱風，目前颱風位於台灣東方海面並逐漸向東移動遠離，對台灣陸地天氣沒有直接影響，不過颱風將為台灣沿海帶來長浪，明天至周四，北海岸、東半部及恆春半島沿海風浪較大，前往海邊活動需注意安全。
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11月10日今天的天氣，氣象署提及，東北季風影響，清晨嘉義以北、宜蘭及花蓮低溫約15至17度，南部及台東18至20度，建議適時增添衣物，而白天北部、宜蘭及花蓮感受也偏涼，桃園以北及宜蘭高溫只有20度左右，竹苗及花蓮22至23度，中南部及台東24至25度；降雨方面，迎風面桃園以北、宜蘭及花蓮地區有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星下雨機會，新竹以南則為多雲到晴的天氣。
良好：竹苗、宜蘭、花東
普通：北部、中部、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南
環境部提及，東北季風影響，環境風場為偏北風至東北風，迎風面擴散條件佳，中南部污染物稍易累積；彰化至雲嘉南及花東沿海地區風速仍偏強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。
竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，零星地區短時間可能達紅色警示等級。
明天天氣：早晚溫差大 桃園以北短暫雨
11月11日明天的天氣，氣象署說明，持續受東北季風影響，北部、宜蘭及花蓮天氣明顯偏涼，其他地區早晚也涼；桃園以北、宜蘭及花蓮有局部短暫雨，臺東地區及恆春半島有零星短暫雨，新竹以南多雲到晴。
氣象署提到，周三白天起隨著冷空氣逐漸減弱，全台各地氣溫將開始逐漸回升，周四高壓東移且環境轉吹偏東風，各地氣溫持續回升，北部高溫回到27度左右，其他地區28至30度，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島及雙北山區偶有零星短暫陣雨。
此外，第31號颱風「查帕卡」已於今天凌晨增強為中度颱風，目前颱風位於台灣東方海面並逐漸向東移動遠離，對台灣陸地天氣沒有直接影響，不過颱風將為台灣沿海帶來長浪，明天至周四，北海岸、東半部及恆春半島沿海風浪較大，前往海邊活動需注意安全。