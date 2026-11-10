輝達執行長黃仁勳承認婚外情，英國《每日郵報》報導，醜聞遭外媒踢爆前沒多久，黃仁勳才和結婚41年的妻子洛麗（Lori）、女兒黃敏珊（Madison）一起到歐洲旅行，一家人在巴黎留下幸福合照，妻女還手捧2大束紅玫瑰，笑得相當開心，如今看來格外諷刺。
報導指出，這些照片是黃敏珊先前發布在領英（LinkedIn）上的，分享輝達10月下旬在歐洲的GTC行程，透露一家人花了2週走訪斯德哥爾摩、巴黎、倫敦、柏林、阿斯塔納等地。
其中一張照片，黃仁勳在巴黎羅浮宮附近的皇家宮殿前，摟著妻子合影；另一張則是洛麗與黃敏珊母女站在世界地圖前，手捧2大束紅玫瑰。黃敏珊當時還開心地寫道，歐洲AI產業發展相當熱絡，當地有許多新創公司、AI應用及機器人，這趟旅程精彩又充滿活力。
沒想到，這趟家庭旅行結束後不久，黃仁勳就承認婚外情。他在寄給輝達員工的內部信中坦言，自己的行為傷害了妻子和孩子，沒有任何藉口，希望有一天能重新贏回家人的信任。
報導也提到，黃敏珊和哥哥黃勝斌（Spencer）都在輝達任職，黃仁勳的女婿卡普雷茲（Nico Caprez）也在公司擔任高階主管；妻子洛麗則負責家族慈善基金會。
黃仁勳出軌消息曝光後，《每日郵報》形容，這些家庭照片如今已蒙上了「恐怖的陰影」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
其中一張照片，黃仁勳在巴黎羅浮宮附近的皇家宮殿前，摟著妻子合影；另一張則是洛麗與黃敏珊母女站在世界地圖前，手捧2大束紅玫瑰。黃敏珊當時還開心地寫道，歐洲AI產業發展相當熱絡，當地有許多新創公司、AI應用及機器人，這趟旅程精彩又充滿活力。
沒想到，這趟家庭旅行結束後不久，黃仁勳就承認婚外情。他在寄給輝達員工的內部信中坦言，自己的行為傷害了妻子和孩子，沒有任何藉口，希望有一天能重新贏回家人的信任。
報導也提到，黃敏珊和哥哥黃勝斌（Spencer）都在輝達任職，黃仁勳的女婿卡普雷茲（Nico Caprez）也在公司擔任高階主管；妻子洛麗則負責家族慈善基金會。
黃仁勳出軌消息曝光後，《每日郵報》形容，這些家庭照片如今已蒙上了「恐怖的陰影」。
更多「黃仁勳出軌共諜」相關新聞。