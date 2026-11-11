雙11購物節咖啡優惠整理，7-11「LINE禮物」有一堆買一送一咖啡，另類線上寄杯分批喝，還有APP行動隨時取寄杯美式、厚乳拿鐵都買11送11，自備杯可多扣5元，平均特大杯美式最低25元；全家APP領券有咖啡買一送一；美廉社雙11購物節優惠全通路最划算，11月11日當天限定APP中杯美式買5送6，自備杯扣5元後，單杯最低11元。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價85元、特價43元）➡️點此購買
◾大杯熱琥珀小葉奶茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）➡️點此購買
◾大杯熱精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯熱精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾特大杯熱濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價38元）➡️點此購買
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🟡7-ELEVEN
📍APP｜11月3日至11月12日
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買11送11，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯厚乳拿鐵買11送11，5折（原價85元、特價43元）
📍APP｜11月3日至11月12日
◾大杯卡布奇諾19杯711元，6.8折（原價55元、特價38元）
◾特選美式／特選拿鐵16杯711元，5.6折（原價80元、特價44元）
◾風味飲指定冰飲14杯711元，6.8折（原價75元、特價51元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／西西里風檸檬咖啡13杯711元，6.8折（原價80元、特價55元）
◾中杯精品馥芮白／中杯精品拿鐵11杯711元，6.5折（原價100元、特價65元）
◾琥珀小葉奶茶／梔子花奶青18杯711元，6.6折（原價60元、特價40元）
📍APP｜11月7日至11月11日
◾咖啡珍珠歐蕾6杯300元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾蕎麥奶茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
📍APP｜11月13日至11月21日
◾大杯濃萃拿鐵／濃萃美式11杯450元，6.8折（原價60元、特價41元）
◾特大杯拿鐵11杯540元，7折（原價70元、特價49元）
◾風味飲指定熱飲11杯490元，5.9折（原價75元、特價45元）
◾蕎麥奶茶／黑糖粉粿蕎麥茶11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾大杯燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
◾香鑽水果茶11杯490元，6.4折（原價70元、特價45元）
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜11月9日至11月11日
◾大單品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾大單品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）
◾芭C檸檬綠／杏仁凍青茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾酷繽果買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾QQ醇奶茶2杯79元，5.6折（原價70元、特價40元）
◾四季春青茶2杯49元，6.1折（原價40元、特價25元）
◾經典冰磚拿鐵單杯49元，6.1折（原價80元、特價49元）
📍APP優惠趣｜11月9日至11月13日
◾倍熱極纖錠買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾船井食事對策EX GOLD買1送1，5折（原價79元、特價40元）
📍APP｜11月9日至11月11日
◾大杯特濃美式31杯1111元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵27杯1111元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾大杯單品美式17杯1111元，6.5折（原價100元、特價65元）
◾大杯單品拿鐵16杯1111元，6.3折（原價110元、特價69元）
◾Let’s Tea 40元系列45杯1111元，6.2折（原價45元、特價25元）
◾Let’s Tea 55元系列32杯1111元，6.3折（原價55元、特價35元）
◾Let’s Tea 65元系列27杯1111元，6.3折（原價65元、特價41元）
◾Let’s Tea 65元果茶系列3杯111元，5.7折（原價65元、特價37元）
◾大杯美式4杯111元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾酷繽果65元系列26杯1111元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾全家霜淇淋33支1111元，6.9折（原價49元、特價34元）
◾全家霜淇淋3支111元，7.6折（原價49元、特價37元）
◾冰塊杯11杯1111元，6.7折（原價15元、特價10元）
◾酷繽球系列3杯111元，6.7折（原價55元、特價37元）
◾茶葉蛋11顆111元，7.8折（原價13元、特價10元）
◾熱狗35元系列4支111元，7.9折（原價35元、特價28元）
🟡萊爾富
📍APP｜11月11日至12月8日
◾大杯美式38杯＋茶葉蛋38顆，特價1111元，5.3折（每組平均原價55元、特價29元）
◾大杯拿鐵30杯＋茶葉蛋30顆，特價1111元，5.7折（每組平均原價65元、特價37元）
📍APP｜11月10日至11月12日
◾大杯重乳拿鐵買11送11，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯美式買11送11，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買11送11，5折（原價70元、特價35元）
◾特大杯四季春／紅玉紅茶買11送11，5折（原價45元、特價23元）
🟡OK超商
📍門市｜即日起至11月11日
括弧內「特價」為2杯優惠平均單杯最低價格
◾特大杯冰淇淋紅茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯西西里咖啡39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）
◾中杯經典阿華田39元、2杯69元，6.9折（原價50元、特價35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯茶敬茶-奶香烏龍39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
◾大杯茶敬茶-桂花抹茶39元、2杯69元，6.3折（原價55元、特價35元）
◾中杯黑糖道-黑糖薑茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
◾大杯黑糖道-黑糖桂圓紅棗茶39元、2杯69元，5.3折（原價65元、特價35元）
◾大杯草莓戀乳雪露39元、2杯69元，4.1折（原價85元、特價35元）
◾大杯黃金蕎麥茶39元、2杯69元，7.7折（原價45元、特價35元）
🟡萬家福、樂家康
📍門市｜11月9日起至11月11日
◾大杯濃厚拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
🟡美廉社
📍APP｜限11月11日當天
◾中杯美式買5送6，4.5折（原價35元、特價16元）
📍APP｜10月28日至11月24日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜10月16日至12月31日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元，6.7折（原價55元、特價37元）
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📍APP｜11月3日至11月12日
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◾大杯卡布奇諾19杯711元，6.8折（原價55元、特價38元）
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📍APP優惠趣｜11月9日至11月11日
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◾Let’s Tea 65元系列27杯1111元，6.3折（原價65元、特價41元）
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