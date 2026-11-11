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個性開朗、極度自信 舊識：英文不好也敢講

▲知情人士形容黃樂「笑容甜美」。（圖／翻攝自@_FORAB／X）

笑容甜美「很有氣場」 舊識難與間諜形象聯想

出身湖南富裕家庭 父親據稱是當地大商人

談戀愛從不低調 畢業後曾任職匯豐、中信證券

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳8日坦承婚外情後，外遇對象、中國籍女商人黃樂（Alice Huang）的身分引發外界關注，更傳出遭美國情報機構懷疑涉及間諜活動。隨著黃樂過往經歷陸續曝光，一名曾在香港與她相識的舊識接受媒體訪問，透露黃樂學生時期性格開朗、極度自信，且「笑起來很甜能勾魂，會讓男生有觸電般的感覺」，不僅擅長社交，談戀愛也相當高調，甚至形容她「談戀愛就是要讓全世界知道」。根據新加坡《8視界新聞網》獨家報導，一名現年50歲的知情人士表示，自己約在2007年至2008年間於香港認識黃樂，雙方相識約一年，最後一次聯繫則是在2008年前後。她強調，自己只能描述當年認識的黃樂，對於黃樂畢業後的長期經歷，以及目前涉及情報活動的相關指控並不了解。知情人士回憶，黃樂當年就讀香港浸會大學碩士班，約於2008年畢業，學生時期便展現強烈的個人風格。「她是很開朗、很活潑、很開放的一個人，也非常健談。」在知情人士印象中，黃樂最鮮明的特質就是極度自信，即使當時英語能力不算出色，仍敢於大方表達。「她非常非常非常有自信，所以就算講的是破英語，她也是敢敢講。」知情人士也形容，黃樂是當年自己認識的女性當中，公關及社交能力最出色的人之一。隨著黃樂成為國際輿論焦點，外界也開始討論她的外貌及個人魅力。對此，知情人士表示，黃樂確實具有一定的吸引力，「她笑起來很甜，男孩子看到會被電到，好像被勾了魂」。不過，對於黃樂被懷疑涉及間諜活動，知情人士坦言，自己當年與她相處時，並未將她與傳統印象中的間諜聯想在一起。她甚至直言，當時並不覺得黃樂具有從事間諜工作的能力，「跟她相處的時候，我不覺得黃樂智商高到可以做間諜，她的腦筋不會動得很快。」除了個性與外貌，知情人士也透露，黃樂的家庭經濟條件相當優渥。根據黃樂當年向她透露的說法，其父親在中國湖南省經商，而且是當地數一數二的商人。談到黃樂的感情觀，知情人士表示，黃樂學生時期談戀愛相當高調，從不刻意隱藏自己的感情狀態。「她談戀愛就是要讓全世界知道。」這也是知情人士對黃樂印象最深刻的特質之一。至於職涯發展，知情人士回憶，黃樂從香港浸會大學畢業後，曾進入香港匯豐銀行工作，而且入職短短幾個月，工作表現就已相當不錯。另據香港《星島網》報導，黃樂離開匯豐後，曾在中信證券金融市場管理委員會的證券金融業務部門任職，2015年轉往私募基金領域，並於2023年加入Megaspeed。