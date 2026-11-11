中央氣象署表示，東北季風影響，今（11）日清晨各地低溫仍只有17至19度，空曠地區15至17度，白天起東北季風逐漸減弱，周四、周五（11月12日至11月13日）天氣短暫回穩，不過周末（11月14日至11月15日）華南水氣接近，桃園以北及東半部降雨機率再度提高，北台灣是雨勢最明顯的區域，周末偏濕涼，民眾外出記得攜帶雨具。
今天天氣：清晨依舊偏冷 桃園以北局部降雨
11月11日今天的天氣，氣象署提及，東北季風影響，清晨中部以北及東半部地區低溫17至19度，南部為20至22度，白天高溫桃園以北及宜蘭仍只有23、24度，其他地區白天溫度回升，普遍來到26至28度；降雨方面，迎風面桃園以北及東半部雲量較多，偶有局部降雨機率，其他地區則為晴到多雲。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：東北季風減弱 全台多雲到晴
11月12日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，環境吹偏東風；北部及宜花氣溫回升，各地早晚天氣仍稍涼；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
一周天氣：周四才明顯回溫 查帕卡颱風無影響
氣象署提到，周五只有基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨，周六、周日受華南水氣接近影響，桃園以北與東半部降雨機率再度提高，西半部雲量也會明顯增多。
此外，目前位於台灣東方遠海的颱風查帕卡，結構完整並朝東方移動，未來將逐漸遠離台灣，周四前查帕卡颱風將為北海岸及東半部海域帶來長浪。
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11月11日今天的天氣，氣象署提及，東北季風影響，清晨中部以北及東半部地區低溫17至19度，南部為20至22度，白天高溫桃園以北及宜蘭仍只有23、24度，其他地區白天溫度回升，普遍來到26至28度；降雨方面，迎風面桃園以北及東半部雲量較多，偶有局部降雨機率，其他地區則為晴到多雲。
良好：竹苗、宜蘭、花東
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，東北季風影響，環境風場為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。
明天天氣：東北季風減弱 全台多雲到晴
11月12日明天的天氣，氣象署說明，東北季風減弱，環境吹偏東風；北部及宜花氣溫回升，各地早晚天氣仍稍涼；各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
氣象署提到，周五只有基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨，周六、周日受華南水氣接近影響，桃園以北與東半部降雨機率再度提高，西半部雲量也會明顯增多。
此外，目前位於台灣東方遠海的颱風查帕卡，結構完整並朝東方移動，未來將逐漸遠離台灣，周四前查帕卡颱風將為北海岸及東半部海域帶來長浪。