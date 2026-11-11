今天是11月11日，也就是雙11，全台多家飯店與餐廳推出超狂優惠。漢來海港今天開始連兩天都有下午茶自助餐券買一送一優惠，每天限量250張券。高雄福華飯店的麗香苑自助餐廳，雙11當天晚餐推出兩人同行僅需811元的限定優惠，等於每人406元。而TGI FRIDAYS今天憑指定活動畫面，就享「炭烤豬肋排」買一送一。《NOWNEWS今日新聞》整理全台多家飯店與餐廳針對雙11推出的優惠訊息，一文掌握。
📍漢來海港自助餐廳：
漢來美食今年也特別配合年度雙11購物節，推出「雙11吃貨節 美食優惠大FUN送」活動，即日起至11月30日祭出會員專屬好康。活動期間完成「來美食PLUS」會員綁定註冊，即可獲得總價值666元的漢來美食餐飲抵用券，包含6張面額111元的抵用券。
而最大優惠是11月11日、12日雙日推出限定搶券，尤其必搶「漢來海港自助餐廳」推出的平日下午餐，將有買1送1，每日限量250張。
▪️「漢來海港買一送一」活動相關資訊：
日期：11月11日、12日兩天
時間：兩天皆是10:00開搶
限量：每天250張
優惠方式：加入官方LINE帳號：https://lin.ee/PvIFD6o，綁定註冊為來美食PLUS會員，就能開搶優惠。
📍TGI FRIDAYS：
美式連鎖餐廳「TGI FRIDAYS」推出單日限定優惠，11月11日當天只要憑指定活動畫面，就享「炭烤豬肋排」買一送一，買半份送半份、買整份送整份，原價半份為710元、全份1100元，實際價格仍以門市公告為準。
📍台中長榮桂冠酒店、采‧寓halo house：
台中長榮桂冠酒店與采‧寓halo house推出「雙11優惠」專案，兩館訂房優惠期間自11月11日起至11月13日止。凡於官網或來電訂房，台中長榮平日每房每晚只要3111元，加價110元即可升等至可四人入住的高級家庭房或貴賓樓層雙人客房，加價1100元更可升等至一房一廳的套房(價值1萬5400元)，專案優惠不含早餐，可加購咖啡廳自助早餐限量買一送一(每客715元)；
采‧寓halo house主打雙人出遊或獨旅享受，推出平日純宿優惠，標準雙人房每房每晚2911元，加價110元即可升等至高級雙人房，兩館住房期間為11月11日起至2027年2月3日止。
餐飲部分，官網購物特別推出「每月優惠：雙11餐券」，訂購期間自即日起至11月15日止，包括以法式料理為主的冠品鐵板燒推出「平日雙人午餐餐券」2799元(76折，原價3360+10%)；酒吧祭出「無酒精咖啡券」，下殺38折，套票五張只要495元(原價1200+10%)；點心坊熱銷商品「北海道生乳捲」及「長條蛋糕」三條999元。
資訊來源：台中長榮桂冠酒店官網
📍高雄萬豪酒店：
將於高雄萬豪酒店官網推出「2026 雙11・快閃連住」專案，於11月11日上午10:00至14日晚間18:00限時閃電開賣。適用入住期間自11月11日至2
027年3月31日，凡於平日(週日至週四)連續入住豪華客房兩 晚，附贈豪享自助早餐2客，原價4萬568元，專案價1萬1111元(含稅及服務費)，為荷包省下逾2萬9千元，等於是下殺27折。
📍高雄福華飯店：
飯店內各家餐廳推出雙11優惠：
▪️麗香苑自助餐廳：於11月11日晚餐推出兩人同行合計僅需811元的限定優惠，等於每人只要406元就能吃到星級飯店buffet，優惠人數以此類推，每組最多10人，恕不適用餐券及團體，亦不得與其他優惠專案合併使用。
▪️Smile One精緻涮涮鍋：11月整月推出內用同桌消費滿1000元，即可享美國牛五花、台灣黑蜜豬或綜合海鮮盤，每份111元的加購優惠，每桌限享一次。11月11日當天，另推出原價每份1780元活體波士頓龍蝦單點65折優惠。
▪️江南春：冬季每月熱銷上千鍋的招牌酸菜白肉鍋，於11月整月推出優惠價650元的好康，內用、外帶皆適用；雙11當天，酸菜白肉鍋搭配蔥油餅組合，原價980元，優惠價750元。
▪️珍珠坊：推出原價550元的古早味芋香米粉鍋，優惠價440元。11月11日當天，外帶古早味芋香米粉鍋搭配鮮蝦腐皮捲，原價740元，優惠價620元。
資訊來源：高雄福華飯店官網
📍高雄洲際酒店：
高雄洲際酒店響應雙11，於11月11日 00:00 起至17日23:59限時7天，在高雄洲際酒店官方電商網站推出五週年限量餐券，集結 SEEDS大地義式餐廳、湛露中餐廳、WA-RA日式餐廳、HAWKER好客南洋餐廳 與 BL.T33 大廳酒吧五大餐飲品牌，以最優7.5折禮遇邀請貴賓同慶開幕五週年。
自助餐廳龍蝦吃到飽 下殺75折
想大啖龍蝦，SEEDS 大地義式餐廳將備受賓客喜愛的人氣饗宴，化為「BBQ 大地龍蝦炙宴券」，每套 2580元，推出兩種加贈方案：購買三套加贈一套，共四套7740元；購買十套加贈兩套，共十二套2萬5800元，最優相當於7.5折優惠禮遇。鍾情中式經典，此次推出「招牌片皮鴨兩吃平午餐品賞券」，週年禮遇價2580元（原價2980元）。
📍台中日月千禧酒店：
台中日月千禧酒店「24F極炙牛排館」即日起～11月13日午餐時段，雙人同行點用指定品味套餐(1180元)，即享第2人加價只要2111元優惠價。以美國極佳級翼板牛排、炙烤台灣桂丁土雞、普羅旺斯海鮮拼盤等五款主餐任選二。晚餐時段，點用套餐第二人加價2111元即可享用一套「美國極佳級肋眼牛排（8oz）」套餐（原價3718元）。
資訊來源：台中日月千禧酒店官網
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漢來美食今年也特別配合年度雙11購物節，推出「雙11吃貨節 美食優惠大FUN送」活動，即日起至11月30日祭出會員專屬好康。活動期間完成「來美食PLUS」會員綁定註冊，即可獲得總價值666元的漢來美食餐飲抵用券，包含6張面額111元的抵用券。
而最大優惠是11月11日、12日雙日推出限定搶券，尤其必搶「漢來海港自助餐廳」推出的平日下午餐，將有買1送1，每日限量250張。
▪️「漢來海港買一送一」活動相關資訊：
日期：11月11日、12日兩天
時間：兩天皆是10:00開搶
限量：每天250張
優惠方式：加入官方LINE帳號：https://lin.ee/PvIFD6o，綁定註冊為來美食PLUS會員，就能開搶優惠。
📍TGI FRIDAYS：
美式連鎖餐廳「TGI FRIDAYS」推出單日限定優惠，11月11日當天只要憑指定活動畫面，就享「炭烤豬肋排」買一送一，買半份送半份、買整份送整份，原價半份為710元、全份1100元，實際價格仍以門市公告為準。
📍台中長榮桂冠酒店、采‧寓halo house：
台中長榮桂冠酒店與采‧寓halo house推出「雙11優惠」專案，兩館訂房優惠期間自11月11日起至11月13日止。凡於官網或來電訂房，台中長榮平日每房每晚只要3111元，加價110元即可升等至可四人入住的高級家庭房或貴賓樓層雙人客房，加價1100元更可升等至一房一廳的套房(價值1萬5400元)，專案優惠不含早餐，可加購咖啡廳自助早餐限量買一送一(每客715元)；
采‧寓halo house主打雙人出遊或獨旅享受，推出平日純宿優惠，標準雙人房每房每晚2911元，加價110元即可升等至高級雙人房，兩館住房期間為11月11日起至2027年2月3日止。
餐飲部分，官網購物特別推出「每月優惠：雙11餐券」，訂購期間自即日起至11月15日止，包括以法式料理為主的冠品鐵板燒推出「平日雙人午餐餐券」2799元(76折，原價3360+10%)；酒吧祭出「無酒精咖啡券」，下殺38折，套票五張只要495元(原價1200+10%)；點心坊熱銷商品「北海道生乳捲」及「長條蛋糕」三條999元。
資訊來源：台中長榮桂冠酒店官網
將於高雄萬豪酒店官網推出「2026 雙11・快閃連住」專案，於11月11日上午10:00至14日晚間18:00限時閃電開賣。適用入住期間自11月11日至2
📍高雄福華飯店：
飯店內各家餐廳推出雙11優惠：
▪️麗香苑自助餐廳：於11月11日晚餐推出兩人同行合計僅需811元的限定優惠，等於每人只要406元就能吃到星級飯店buffet，優惠人數以此類推，每組最多10人，恕不適用餐券及團體，亦不得與其他優惠專案合併使用。
▪️Smile One精緻涮涮鍋：11月整月推出內用同桌消費滿1000元，即可享美國牛五花、台灣黑蜜豬或綜合海鮮盤，每份111元的加購優惠，每桌限享一次。11月11日當天，另推出原價每份1780元活體波士頓龍蝦單點65折優惠。
▪️江南春：冬季每月熱銷上千鍋的招牌酸菜白肉鍋，於11月整月推出優惠價650元的好康，內用、外帶皆適用；雙11當天，酸菜白肉鍋搭配蔥油餅組合，原價980元，優惠價750元。
▪️珍珠坊：推出原價550元的古早味芋香米粉鍋，優惠價440元。11月11日當天，外帶古早味芋香米粉鍋搭配鮮蝦腐皮捲，原價740元，優惠價620元。
資訊來源：高雄福華飯店官網
📍高雄洲際酒店：
高雄洲際酒店響應雙11，於11月11日 00:00 起至17日23:59限時7天，在高雄洲際酒店官方電商網站推出五週年限量餐券，集結 SEEDS大地義式餐廳、湛露中餐廳、WA-RA日式餐廳、HAWKER好客南洋餐廳 與 BL.T33 大廳酒吧五大餐飲品牌，以最優7.5折禮遇邀請貴賓同慶開幕五週年。
自助餐廳龍蝦吃到飽 下殺75折
想大啖龍蝦，SEEDS 大地義式餐廳將備受賓客喜愛的人氣饗宴，化為「BBQ 大地龍蝦炙宴券」，每套 2580元，推出兩種加贈方案：購買三套加贈一套，共四套7740元；購買十套加贈兩套，共十二套2萬5800元，最優相當於7.5折優惠禮遇。鍾情中式經典，此次推出「招牌片皮鴨兩吃平午餐品賞券」，週年禮遇價2580元（原價2980元）。
📍台中日月千禧酒店：
台中日月千禧酒店「24F極炙牛排館」即日起～11月13日午餐時段，雙人同行點用指定品味套餐(1180元)，即享第2人加價只要2111元優惠價。以美國極佳級翼板牛排、炙烤台灣桂丁土雞、普羅旺斯海鮮拼盤等五款主餐任選二。晚餐時段，點用套餐第二人加價2111元即可享用一套「美國極佳級肋眼牛排（8oz）」套餐（原價3718元）。
資訊來源：台中日月千禧酒店官網